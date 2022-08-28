中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中國最高人民法院外觀。（百度）

中國在8月16日公布新一批「台獨清單」，聲稱要終身追究台獨分子刑事責任。中國政法大學教授霍政欣表示，中國刑法規定「屬人」管轄，被列為台獨分子者即便人在海外，中國也可透過多邊或雙邊的刑事司法協助條約將之緝拿歸案。

中國政法大學教授霍政欣26日晚在央視「海峽兩岸」節目中表示，台獨分子在境外進行台獨分裂活動，中國一樣可以管轄。他說，《中華人 民共和國刑法》第6條規定了屬地管轄，據此，在中國領域內犯罪適用該法。這一條還規定犯罪行為或結果有一項在中國領域內，就屬於在中國領域內犯罪。

該法第7條又規定了屬人管轄，對中國公民在中國領域外犯罪的也適用該法，所以台獨的頑固分子不論在什麼地方實施了分裂國家的犯罪行為，都受到刑法的管轄，都將會被繩之以法。

霍政欣說，對於在海外的台獨頑固分子，將之繩之以法存在實踐上的困難，「但國家絕不會容忍台獨頑固分子在海外逍遙法外。我們可以通過多邊或雙邊的刑事司法協助條約將之緝拿歸案，還可以適用缺席審判程式，將之繩之以法」。

霍政欣還稱，依據《中華人民共和國刑事訴訟 法》291條，經過最高人民檢察院的核准，對於實施了危害國家安全等嚴重犯罪的，嫌疑人、被告人在境外的，只要符合了缺席審判適用的條件，人民法院可以將之進行缺席審判，同時根據《中華人民共和國刑法》第88條關於追訴期延長的規定，檢察機關、公安 機關、國家安全機關在立案偵查或者人民法院受理案件以後，逃避偵查或審判的，不受追訴期的限制。

台陸委會8月16日當天即已強力駁斥並表達嚴正抗議，台灣從不是中共管轄範圍，所謂「制裁」非法無效。陸委會表示，「兩岸互不隸屬，台灣是民主法治社會，我黨政相關人士依其職責處理事務，中方無權說三道四」。

霍政欣現為中國政法大學教授、博士生導師。他還兼任聯合國教科文組織觀察員（2012年起）、國際比較法學會聯席會員（2015年起）、英國亞伯丁大學國際私法研究所研究員（2011年起）等職。