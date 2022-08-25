中國嚴打高價月餅 業者改名「糕點」、加收高額運費

中國官方嚴打高價月餅，不過業者以「糕點」應對，遭到官媒重批，圖為GODIVA「中秋奢金·非梵禮盒」。（圖／取自「GODIVA歌帝梵」微信公眾號）。

中秋節將至，中國官方已經宣布將會嚴打高價月餅，不過事實上許多製作高價月餅的業者，是將產品名稱，用別的名詞替代「月餅」一詞，或者是高價運費取代月餅售價，希望打擦邊球過關。

今年6月，中國市場監管總局等四部門今年6月聯合發布「關於遏制『天價』月餅、促進行業健康發展的公告」，提出對單價超過人民幣500元（約73美元）的盒裝月餅實行重點監管，也強調不准使用貴金屬、紅木等貴重材料包裝，並禁止使用魚翅等野生保護動物作為食材。

不過，據中國消費者報報導，中國市場上仍有商家以「中式糕點」、「高檔禮盒」等概念，銷售高價月餅，如比利時巧克力品牌歌帝梵（GODIVA）推出多款「非梵典藏 雲端 賞月」中秋限定禮盒和等值禮券，售價339元至1,699元不等（約50到248美元），最貴的月餅名為「中秋奢金·非梵禮盒」，內含36顆「糕點」。

報導引述北京 瀛和律師事務所律師岳濤分析表示，商家將月餅稱之為「中秋糕點」，以超出規定的價格進行銷售，違反了中國價格法第14條第4款的規定，商家的行為涉嫌為不正當價格行為。報導並提到，官方「公告」要求經營者銷售盒裝月餅，不得搭售其他商品，但以歌帝梵的「奢金·非梵禮盒」為例，其頂層和第二層為各4顆中秋限量版系列糕點，第三層為12顆巧克力，底層為16片巧克力。若其為月餅，不僅要被納入重點監管的名單之列，還違反了相關禁止混裝、搭售的規定。報導批評，歌帝梵打「擦邊球」的做法無疑是在違規的邊緣上徘徊。

另據中新社，不少月餅禮盒的實際成交價要遠高於標價，如一款由四川天倫食品有限公司生產的「天倫」牌月餅禮盒（1540公克），標價為499.99元（約73美元），但需消費者另外支付600元（約87美元）運費，加起來總價高達1,099.99元（約160美元），此外還有不少月餅商家在門市提供「隱藏版」的高價月餅，需要客人特別詢問才會私下販售，價位甚至高達2000元（約292美元）。