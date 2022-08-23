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人教社醜插畫後 符合中國風、精氣神的新版教科書出爐

記者黃雅慧／即時報導
人教社公布新版數學教科書插畫，力求體現中國風與精氣神。（圖取自北京市教委）
人教社公布新版數學教科書插畫，力求體現中國風與精氣神。（圖取自北京市教委）

自人民教育出版社教材因不雅插圖引發各界爭議後，人教社自5月下旬重新啟動小學數學教材插圖重繪工作。近日，人教社官網公布新製的小學數學教材插圖，並稱在整體上力求體現出「中國風」、「時代感」、「精氣神」和「數學味」的風格特點，展現新時代中國少年兒童陽光、向上、愉悅的精神面貌。

據人民日報報導，人教社委託第三方機構進行繪製，在經過綜合評比下，最終確定由中央美術學院專業團隊繪製。並廣泛徵求美術專家、教育專家、一線教師等有關方面代表的意見建議，且先後赴北京、浙江、江西、廣東、雲南等省市面向學生、教師、家長等群體開展問卷調查和意見徵集。在插圖繪製完成後，嚴格進行三審三校，前後經過7次修改，完成3次送審。教材已經國家教材委員會專家委員會審核通過。

此外，中國教育部22日也公布人教社教材插圖調查處理通報，通報指出，對有關單位及27名失職失責人員進行嚴肅追責問責，對插圖作者、設計人員作出相應處理，不再聘請吳勇、封面設計呂旻、呂敬人及其工作室從事國家教材設計、插圖繪製等相關工作。

教育部也稱，正部署對全國中小學教材教輔和進入校園課外讀物的插圖及內容進行了全面排查整改，「確保體現正確的政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。」

教育部 北京

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