極度瀕危植物「尖齒衛矛」 消失114年後再度被發現

消失114年的極度瀕危物種「尖齒衛矛」，近期由中國研究人員在青藏高原發現，也首次記錄到這種植物的花。（新華社）

中國青藏高原地帶1908年被發現的植物「尖齒衛矛」，在歷經一百多年杳無音信後，於近期再度被發現，也重新證實了這種植物仍然沒有滅絕。

據新華社旗下半月談23日報導，中國科學院成都生物研究所的消息指出，在第二次青藏高原科學考察研究中，研究人員在青藏高原東部邊緣貢嘎山東南坡，發現了失蹤百年的極度瀕危植物—「尖齒衛矛」。

報導提到，這個物種自1908年英國 植物學家威爾遜（Ernest Henry Wilson）在四川西部曾採集到3份處於果期的尖齒衛矛標本後，110多年來，再無人發現該物種。國際自然保護聯盟（2022年）紅色名錄的分類和標準，尖齒衛矛被評為極度瀕危物種。

此次重新發現這個物種的是中科院成都生物研究所助理研究員胡君，2021年8月，他帶隊開展第二次青藏高原科學考察研究專題「森林和灌叢生態系統與資源管理」川西地區考察任務時，在貢嘎山東南坡一條峽谷懸崖上發現約15株疑似尖齒衛矛的種群。

爾後經過分子遺傳資訊實驗比對，最終確認為尖齒衛矛，同時研究人員首次描述和闡明了尖齒衛矛的花部特徵，填補修正多項屬性資訊，研究成果最近也在國際植物分類學期刊「PhytoKeys」上刊登。目前，科研人員正嘗試進行種質資源收藏保存和在植物園 引種該植物。