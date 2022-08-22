我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗疫半世紀 首席傳染病專家佛奇年底卸任

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

四川葡萄曬成葡萄乾 農戶棄果保樹

記者戴瑞芬／即時報導
果園的新鮮葡萄直接曬成了葡萄乾。果農扼腕，現在沒有挽救措施，只能把樹保住，保證明年的產量。圖源：封面新聞
果園的新鮮葡萄直接曬成了葡萄乾。果農扼腕，現在沒有挽救措施，只能把樹保住，保證明年的產量。圖源：封面新聞

四川連續13日高溫逾攝氏40度(華氏104度)，南充農業合作社果園的新鮮葡萄直接曬成了葡萄乾。果農扼腕，現在沒有挽救措施，只能把樹保住，保證明年的產量。

南充的葡萄果農石凱表示，今年四川高溫持續近1個月，室外氣溫有40多度，大棚內溫度就有50多度，他試過防曬、澆水等方法但未能有效解決，近30畝地的葡萄都成了葡萄乾。

石凱也是果蔬種植園的技朮員。從7月出現40℃高溫天氣以來，就對葡萄進行了補水防曬各種處理。「每天傍晚開始我們都進行打水作業，同時加大成熟葡萄採摘。但沒有熟的，來不及採摘的，還是被曬傷、曬乾了。」

曬成的葡萄乾，被笑稱是純天然的曬乾工藝，應該更奇貨可居，很多網友留言表示想購買，還給這些葡萄起了個名字：樹熟葡萄干。

不過，果農表示，葡萄是經強高溫曬乾，雖然看起來和常見葡萄乾一樣，但不是風乾，難以長時間保存，無法郵寄銷售。

他並表示，種植的葡萄品種是巨玫瑰葡萄，比歐美品種大四倍體，正常採摘價一斤（500公克）人民幣20元（約2.9美元），但曬成葡萄乾就沒法售賣，預估損失約人民幣30萬元（約4.3萬美元）。

果園的新鮮葡萄直接曬成了葡萄乾。果農扼腕，現在沒有挽救措施，只能把樹保住，保證明...
果園的新鮮葡萄直接曬成了葡萄乾。果農扼腕，現在沒有挽救措施，只能把樹保住，保證明年的產量。圖源：界面新聞

高溫

上一則

上海外灘限電熄燈 胡錫進：暗得讓人心裡暖呼呼

下一則

海南省官方：到2030年全島全面禁止銷售燃油汽車

延伸閱讀

乾旱加缺電 中國米、鋁、鋰、銅、矽生產備受威脅

乾旱加缺電 中國米、鋁、鋰、銅、矽生產備受威脅
缺電衝擊 上海外灘罕見「熄燈」

缺電衝擊 上海外灘罕見「熄燈」
高溫缺電 四川啟動最高級別的一級應急回應

高溫缺電 四川啟動最高級別的一級應急回應
四川缺電讓魚塘無電可用 魚群缺氧大量暴斃…觸目驚心

四川缺電讓魚塘無電可用 魚群缺氧大量暴斃…觸目驚心

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣
脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調
值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生

值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生
余筱萍謝綺綺「忍受我這任性姊姊」 承諾替妹照顧孩子

余筱萍謝綺綺「忍受我這任性姊姊」 承諾替妹照顧孩子