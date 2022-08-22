四川葡萄曬成葡萄乾 農戶棄果保樹

果園的新鮮葡萄直接曬成了葡萄乾。果農扼腕，現在沒有挽救措施，只能把樹保住，保證明年的產量。圖源：封面新聞

四川連續13日高溫 逾攝氏40度(華氏104度)，南充農業合作社果園的新鮮葡萄直接曬成了葡萄乾。果農扼腕，現在沒有挽救措施，只能把樹保住，保證明年的產量。

南充的葡萄果農石凱表示，今年四川高溫持續近1個月，室外氣溫有40多度，大棚內溫度就有50多度，他試過防曬、澆水等方法但未能有效解決，近30畝地的葡萄都成了葡萄乾。

石凱也是果蔬種植園的技朮員。從7月出現40℃高溫天氣以來，就對葡萄進行了補水防曬各種處理。「每天傍晚開始我們都進行打水作業，同時加大成熟葡萄採摘。但沒有熟的，來不及採摘的，還是被曬傷、曬乾了。」

曬成的葡萄乾，被笑稱是純天然的曬乾工藝，應該更奇貨可居，很多網友留言表示想購買，還給這些葡萄起了個名字：樹熟葡萄干。

不過，果農表示，葡萄是經強高溫曬乾，雖然看起來和常見葡萄乾一樣，但不是風乾，難以長時間保存，無法郵寄銷售。