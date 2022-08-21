美智庫預測2030年 解放軍將有5艘航母、10艘核潛艇

美國智庫預估解放軍到2030年代初期，將擁有5艘航空母艦。圖為今年6月下水的解放軍第三艘航母「福建艦」。（新華社）

美國智庫「戰略和預算 評估中心」利用電腦輔助程式推算解放軍 未來的發展，警告到2030年代初期，解放軍至少將擁有5艘航母和10艘戰略核潛艇、2335架第四代戰鬥機等。

美國海軍學會網站18日稱，「戰略和預算評估中心」利用其電腦輔助程式「戰略選擇工具」推算使用的資料模型，到21世紀30年代初，中國軍費將以高於通貨膨脹3%的速度持續增長。這意味著解放軍將有足夠的資金用於建造航母、巡洋艦、驅逐艦、運輸船、戰略轟炸機以及戰略運輸／加油機等。例如，中國屆時將擁有5艘航母和10艘戰略核潛艇。

環球網報導，美國印太司令部前司令大衛森海軍上將和該報告主要作者比安奇在報告中表示，近10年間，中國在亞丁灣的行動中加強了在遠洋持續執行任務的能力，並迅速學會如何跨軍種整合新戰力。

大衛森還強調說，這符合中國「到本世紀中葉實現大國地位的長期目標」，但他認為，面對解放軍的「咄咄逼人」，美國仍擁有優於中國的水下戰力，應該設法擴大這種優勢。

環球網稱，這份94頁的報告裡精確地預測解放軍海軍屆時將擁有1艘核動力航母、4艘常規動力航母、16艘巡洋艦、45艘驅逐艦、63艘護衛艦、10艘戰略核潛艇、18艘攻擊核潛艇、49艘常規潛艇等。

而解放軍空軍方面，將擁有235架轟炸機，包括18架傳說的轟-20轟炸機和10架型號都不知道的JH-XX；192架殲-20隱形戰鬥機和66架艦載的殲-31隱形戰鬥機；2335架第四代戰鬥機；295架預警機和情報偵察機；56架加油機和470架運輸機。

環球網質疑，美國智庫對於解放軍未來裝備如此精確到個位數的「預測」，到底是怎麼來的呢？

比安奇在解釋該報告以及電腦輔助程式的使用方式時表示，他們「並不試圖預測中國的實際國防預算，因為北京 方面不在其發佈的資料中列出裝備、訓練、維持和人員成本」；同時也「沒有必要確定中國建造護衛艦或飛機的成本，而是從廣泛的戰略層面進行審視」。

環球網稱，換句話說，該報告的預測資料基礎根本就是美國智庫「拍腦袋估算」出來的。更扯淡的是該報告利用美軍在研發、採購、維修和配置特定武器系統的支出百分比，套用在解放軍上，最後才得出的相關預測結論。

環球網稱，拿美國五角大廈以研發和生產低效著稱、採購價格又昂貴得出奇的那套資料模型，用來預測解放軍的未來發展，「戰略和預算評估中心」真是敢想…這其中的誤差會有多大，自不用多說。

就是這類水分極大的美國智庫預測報告，能在西方輿論場廣為傳播，美國可謂是當之無愧製造中國威脅論的「頭號玩家」。