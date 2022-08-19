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每周五定期發布...河南金融系統官員再傳落馬

記者廖士鋒／即時報導
開封新東方村鎮銀行等五間村鎮銀行，疑受河南新財富集團滲透，掏空客戶存款，河南也有多位金融官員落馬。（圖／取自開封新東方村鎮銀行官網）
開封新東方村鎮銀行等五間村鎮銀行，疑受河南新財富集團滲透，掏空客戶存款，河南也有多位金融官員落馬。（圖／取自開封新東方村鎮銀行官網）

河南「賦紅碼」事件揭發的新財富集團利用多個村鎮銀行違法挪用款項事件，又傳官員落馬，這次是河南省農信聯社原黨委書記、理事長王勇，涉嫌嚴重違紀違法被查。

河南省紀委監委網站19日披露王勇被查的消息，而據北京日報旗下「長安街知事」19日報導稱，河南農信聯社近年已有3任理事長被查，而王勇的老部下、曾任副主任的關奇峰也於半個多月前落馬。

而此波追查似乎有個時間上的節奏，報導指出，7月底至今，河南金融系統已有多名幹部，都於周五被宣布接受審查調查。

這些在周五落馬的官員包含：7月29日，中國銀保監會河南監管局非銀二處處長郭琴、開封監管分局局長夏軍，中國人民銀行鄭州中心支行金融穩定處處長趙德旺被查；8月5日，河南省農信聯社原副主任關奇峰、銀保監會信陽監管分局二級巡視員王獻軍被查；8月12日，銀保監會河南監管局政策法規處處長蔣紅華，案件稽查處副處長杜其文被查。

新財富集團掏空資金案，目前官方出手「墊付」客戶帳戶資金，涉事的5家村鎮銀行，包含河南的禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行，以及安徽省的固鎮新淮河村鎮銀行。

此前，中國銀保監會12日指出，河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控，通過內外勾結、利用第三方平台等方式，吸收並非法占有公眾資金，涉嫌嚴重犯罪。

王勇（右2）19日遭官宣落馬。（圖／取自「長葛農商銀行」微信公眾號）
王勇（右2）19日遭官宣落馬。（圖／取自「長葛農商銀行」微信公眾號）

河南 北京 鄭州

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