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極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

西藏官方：當地疫情仍屬於上升期、形勢嚴峻

記者廖士鋒／即時報導
西藏官員坦承疫情嚴峻，圖為日喀則首批無症狀感染者17日出院，受到防疫人員贈與哈達。（圖／取自「西藏日報」微信公眾號）
西藏官員坦承疫情嚴峻，圖為日喀則首批無症狀感染者17日出院，受到防疫人員贈與哈達。（圖／取自「西藏日報」微信公眾號）

西藏本土新冠疫情持續升溫，目前西藏已是中國疫情第二位的省區，緊接在海南之後。當地官方坦承，西藏疫情目前仍屬於上升期、形勢嚴峻。

據中國央視新聞報導，19日下午西藏官方舉行疫情記者會，西藏自治區政府新聞發言人、政府副秘書長旦增倫珠指出，8月18日全區新增本土新冠肺炎確診病例15例（其中拉薩市1例、日喀則市8例、林芝市3例、昌都市3例）。新增無症狀感染者665例（其中拉薩市225例、日喀則市211例、山南市55例、林芝市31例、昌都市6例、那曲市46例、阿里地區91例）。

而8月19日0時至14時，西藏則新增本土新冠肺炎確診病例17例（其中拉薩市6例、日喀則市11例）。新增無症狀感染者281例（其中拉薩市139例、日喀則市114例、山南市15例、林芝市3例、昌都市4例、那曲市5例、阿里地區1例）。

旦增倫珠強調，近幾天，西藏疫情增長較快，每日新增感染者人數較多，「疫情仍處於上升期，形勢嚴峻，防控任務艱巨」。他也指出，西藏地廣人稀、醫療基礎條件弱。疫情前期，應對Omicron疫情防控的經驗不足，能力不強，核酸檢測工作滯後，效率不夠高。目前已建立總調度中心和核酸檢測集散中心，全面統籌和整體調度核酸檢測工作。

目前西藏有多地處於封城狀態，西藏山南市也宣布自8月19日至8月22日期間實施「區域最嚴管控措施」，對澤當主城區及各縣城所在地、鄉鎮所在地及其他中高風險區嚴格落實「足不出戶」管理措施；對低風險區域，經批准允許每戶每三天派一人，持本人和家庭成員近三天核酸檢測陰性證明外出採購生活必需品。另外，西藏首府拉薩市、大城日喀則市也已宣布要延長靜態管理期間到8月21日。

西藏官員坦承疫情嚴峻，圖為日喀則首批無症狀感染者17日出院，受到防疫人員贈與哈達...
西藏官員坦承疫情嚴峻，圖為日喀則首批無症狀感染者17日出院，受到防疫人員贈與哈達。（圖／取自「西藏日報」微信公眾號）

疫情 檢測 新冠肺炎

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