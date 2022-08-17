中外交部：裴洛西訪台後 170多個國家重申一中原則

中國外交部發言人汪文斌。（取自中國外交部網站）

俄羅斯總統普亭 近日出席第十屆莫斯科國際安全會議時稱，眾議院議長裴洛西 訪台是美方蓄意破壞地區和世界穩定，及圖謀製造混亂戰略的組成部分。對此，中國外交部發言人汪文斌17日在記者會上回應，自裴洛西訪台以來，已有170多個國家重申堅持一中原則。

汪文斌表示，中方對普亭的表態給予高度評價。他提及，裴洛西「竄訪」台灣以來，有170多個國家發出正義的聲音，重申堅持一個中國原則，支持中國維護國家主權和領土完整。

汪文斌指出，普亭的最新表態是中俄兩國在涉及彼此核心利益問題上一貫相互堅定支持的體現。中方願繼續同國際社會一道，共同捍衛聯合國憲章宗旨和原則，共同維護地區及世界的和平穩定。

綜合外媒報導，普亭認為裴洛西訪台不單純是某個不負責任政客的魯莽行為，而是一次「精心策劃的挑釁」，是美不尊重別國主權、無視自身國際責任的傲慢表現。

他進一步指出，美試圖維繫世界霸權地位，西方將其國內矛盾和問題歸咎於俄、中，以轉移國內民眾注意力。普亭還稱，西方國家正設法把「北大西洋公約組織 （NATO）那一套系統」搬到亞洲太平洋地區。