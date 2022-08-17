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人權團體：中國政府勾結精神病院 關押異議分子

中央社台北16日電
長期關注中國人權議題的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今天發布報告，揭露中國地方政府或警察數十年來藉口「精神病」，把至少近百名異議人士強行關進精神病院。圖取自保護衛士推特。
長期關注中國人權議題的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今天發布報告，揭露中國地方政府或警察數十年來藉口「精神病」，把至少近百名異議人士強行關進精神病院。圖取自保護衛士推特。

長期關注中國人權議題的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今天發布報告，揭露中國地方政府或警察數十年來藉口「精神病」，把至少近百名異議人士強行關進精神病院。

德國之聲今天報導，「保護衛士」的報告指出，代號「安康」用來維穩的精神病院體系由警察管理，醫生和醫院與中國政府勾結，以非自願住院治療和強制用藥對付受害者，遭逼迫的異議人士通常並未經正常程序，判定他們是否確實罹患精神疾病。

報告的共同作者賈德納（Dinah Gardner）表示：「這是一個存在許久的系統，在中國已施行數十年，直到今天這個系統仍繼續運作，反應出在中國維護穩定的重要性超過一切，包含每個人的人權。」

「保護衛士」從二手資料中找到與99名受害者相關的個資，自2015年至2021年，中國至少有144起非自願住院的案例，其中109個醫療院所被點名涉入其中，被箝制的異議分子遍佈中國21個省份或城市。

最驚人是幾乎1/3受害者被反覆送進精神病院，其中有2人至少被送超過5次而且關很久，1/2被關逾6個月，有人被關長達逾10年，2/3納入安康體系的個案未經法律規定的精神評估。

他們在精神病院裡飽受凌虐，包括被迫接受痛苦的電療、綁在床上、被強迫在床上穿著髒衣服長達數小時並備受羞辱、被毆打或是不准見家人或律師。

報告舉例，「潑墨女孩」董瑤瓊2018年因上傳朝習近平畫像潑墨而被送入精神病院，2020年底曾短暫現身，上傳影片控訴中國政府打壓她，並稱已「不再恐懼政府」，要爭取自由，隨後就被消失了。

上海震旦職業學院有個教師質疑官方的南京大屠殺死亡人數遭解僱，湖南省湘西自治州永順縣懷孕女教師李田田聲援，反被警察強行關進精神病院，雖然她隨後獲釋但最終選擇遠離家鄉。

湖南湘西鄉村女教師、詩人李田田。（取材自默默推特）
湖南湘西鄉村女教師、詩人李田田。（取材自默默推特）

報告指出，中國領導人習近平非常關注「維穩」，2019年編列的維穩預算高達人民幣1兆3900萬元（約2050億美元），而安康系統的受害者往往像是被困在噩夢裡，他們不知這樣的待遇何時才會結束。

警察 習近平 預算

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