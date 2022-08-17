美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應
針對美方將根據長期以來的政策予台支持，包括在台灣海峽進行標準化海空通行行動、支持台自衛能力等，中國外交部今天提出四點聲明回應。
據澎湃新聞，中國外交部發言人汪文斌今主持中國外交部例行記者會，有記者提問，日前，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯指責中方對裴洛西訪台反應過度，試圖改變現狀，目的是威脅和脅迫台灣；稱美將根據長期以來的政策予台支持，包括在台灣海峽進行標準化海空通行行動、支持台自衛能力、強化美台經貿合作、強化自身軍事存在等，中方對此有何評論？
汪文斌回應稱，美國高官的有關表態，完全是顛倒黑白、混淆是非，充分暴露了美方的強詞奪理、強盜邏輯和強權做派。他藉此機會強調四點：
第一，這次事件是美方一手策畫和挑起的，前因後果一清二楚，是非曲直一目了然。美國無端挑釁在先，中方正當維權在後。裴洛西在美國政府的縱容和安排下，「明目張膽竄訪中國台灣地區」，這一倒行逆施嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重危害台海和平穩定。中方理所當然要做出堅決回應。
他宣稱，中方立場正當、合理、合法，舉措堅定、有力、適度，目的是向肇事分子發出警示，對台獨勢力進行懲戒。「全球已有170多個國家表示堅持一個中國原則、反對美方挑釁，其中包括20位國家元首、7位國家副元首、9位政府首腦、約60國外長以及聯合國等10餘個國際組織，形成壓倒性聲勢」。
第二，破壞台海和平穩定的是美方，不是中方。「台灣從來不是一個國家，中國只有一個，兩岸同屬一個中國，這就是台灣自古到今的現狀。1978年中美建交公報中明確強調，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分，這就是幾十年來一直不變的台海現狀」。「但這個現狀確實被打破了。破壞者不是中國，而是美國和台灣分裂勢力」。
汪文斌說，「2000年，美方把單方面炮製的所謂台灣關係法置於中美三個聯合公報之前。前幾年，美方把秘而不宣的所謂對台六項保證公然放在美國一中政策的表述當中。民進黨上台後不斷推進漸進式台獨，大搞去中國化，在各種場合製造兩個中國、一中一台，這些才是改變現狀的行為」。
第三，美方單方面炮製的台灣關係法和對台六項保證，與中美三個聯合公報原則和國際關係基本準則背道而馳，中方從一開始就堅決反對。「美方不斷改變現狀、不斷切香腸，在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的道路上越走越遠，試圖突破中國的紅線和底線」。
第四，中方事先早已多次正告美國，「裴洛西竄台是製造危機」，將給雙方交流合作造成重大干擾和破壞。美方對此置若罔聞、一意孤行。「裴洛西竄台嚴重損害中方核心利益，中方當然要予以堅決回應，美國必須承擔由此產生的一切後果。中方有言在先，說到做到，美方不應感到意外」。
汪文斌稱，受「裴洛西竄台」嚴重影響，中方不得不暫停中美雙邊氣候變化商談。「美國不代表全世界，中方將一如既往積極參與應對氣候變化國際和多邊合作，繼續堅定不移推進碳達峰碳中和目標，積極參與氣候變化主要管道談判，向發展中國家提供力所能及的支持和幫助，為應對氣候變化這一全球性挑戰作出自身貢獻」。
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