美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

針對美方將根據長期以來的政策予台支持，包括在台灣海峽進行標準化海空通行行動、支持台自衛能力等，中國外交部今天提出四點聲明回應。

據澎湃新聞，中國外交部發言人汪文斌今主持中國外交部例行記者會，有記者提問，日前，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯指責中方對裴洛西 訪台反應過度，試圖改變現狀，目的是威脅和脅迫台灣；稱美將根據長期以來的政策予台支持，包括在台灣海峽進行標準化海空通行行動、支持台自衛能力、強化美台經貿合作、強化自身軍事存在等，中方對此有何評論？

汪文斌回應稱，美國高官的有關表態，完全是顛倒黑白、混淆是非，充分暴露了美方的強詞奪理、強盜邏輯和強權做派。他藉此機會強調四點：

第一，這次事件是美方一手策畫和挑起的，前因後果一清二楚，是非曲直一目了然。美國無端挑釁在先，中方正當維權在後。裴洛西在美國政府的縱容和安排下，「明目張膽竄訪中國台灣地區」，這一倒行逆施嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重危害台海和平穩定。中方理所當然要做出堅決回應。

他宣稱，中方立場正當、合理、合法，舉措堅定、有力、適度，目的是向肇事分子發出警示，對台獨勢力進行懲戒。「全球已有170多個國家表示堅持一個中國原則、反對美方挑釁，其中包括20位國家元首、7位國家副元首、9位政府首腦、約60國外長以及聯合國等10餘個國際組織，形成壓倒性聲勢」。

第二，破壞台海和平穩定的是美方，不是中方。「台灣從來不是一個國家，中國只有一個，兩岸同屬一個中國，這就是台灣自古到今的現狀。1978年中美建交公報中明確強調，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分，這就是幾十年來一直不變的台海現狀」。「但這個現狀確實被打破了。破壞者不是中國，而是美國和台灣分裂勢力」。

汪文斌說，「2000年，美方把單方面炮製的所謂台灣關係法 置於中美三個聯合公報之前。前幾年，美方把秘而不宣的所謂對台六項保證公然放在美國一中政策 的表述當中。民進黨上台後不斷推進漸進式台獨，大搞去中國化，在各種場合製造兩個中國、一中一台，這些才是改變現狀的行為」。

第三，美方單方面炮製的台灣關係法和對台六項保證，與中美三個聯合公報原則和國際關係基本準則背道而馳，中方從一開始就堅決反對。「美方不斷改變現狀、不斷切香腸，在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的道路上越走越遠，試圖突破中國的紅線和底線」。

第四，中方事先早已多次正告美國，「裴洛西竄台是製造危機」，將給雙方交流合作造成重大干擾和破壞。美方對此置若罔聞、一意孤行。「裴洛西竄台嚴重損害中方核心利益，中方當然要予以堅決回應，美國必須承擔由此產生的一切後果。中方有言在先，說到做到，美方不應感到意外」。

汪文斌稱，受「裴洛西竄台」嚴重影響，中方不得不暫停中美雙邊氣候變化商談。「美國不代表全世界，中方將一如既往積極參與應對氣候變化國際和多邊合作，繼續堅定不移推進碳達峰碳中和目標，積極參與氣候變化主要管道談判，向發展中國家提供力所能及的支持和幫助，為應對氣候變化這一全球性挑戰作出自身貢獻」。