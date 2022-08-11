中國半導體反腐續發酵 2任國企幹部同日落馬

中國電子信息產業集團原副總經理向梓仲。(圖取自長安街知事微信公眾號)

中國半導體反腐仍在燒。據中國中紀委官網11日消息，中國電子信息產業集團原副總經理向梓仲，以及武漢 中原電子集團董事長蔣開勤，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

根據官網，中國電子信息產業集團有限公司是特大型中央企業，由中央直接管理，以網絡安全和訊息化為主業，是兼具計算機CPU和操作系統關鍵核心技術的中國企業。

截至2021年底，中國電子擁有27家二級企業、17家上市公司，包括振華科技、深桑達A、深科技、中國軟件、上海貝嶺、南京熊貓等。此外，還擁有19餘萬員工，實現全年營業收入人民幣2710.1億元（約402億美元），連續11年躋身《財富》世界五百強。

武漢中原電子集團有限公司隸屬中國電子信息產業集團有限公司，創建於1949年，是研制生產無線通信設備、電子系統工程設備、電子應用產品及各種電池的國家重點高新技術企業。

公開資料顯示，向梓仲於1955年出生，曾任武漢中原電子集團有限公司任常務副總工程師、總工程師、研究員級高工、常務副總經理、代理總經理，總經理，董事長，電子信息產業集團有限公司黨組成員、副總經理、武漢中原電子集團董事長。

國務院 國有資產監督管理委員會官網顯示，2016年3月，向梓仲不再擔任中國電子信息產業集團有限公司副總經理職務，退休。同年9月，不再擔任武漢中原電子董事長（法定代表人）職務。

而接棒主持中原電子黨委工作的，正是蔣開勤。此後，蔣開勤擔任中原電子黨委書記，並於2018年9月以黨委書記、董事長身分出席公開活動。

近期，許多半導體行業高管被查，7月底國家集成電路產業投資 基金股份有限公司（簡稱「大基金」）總經理丁文武落馬；8月9日，「大基金」的管理公司——華芯投資管理有限責任公司三名高管，即華芯投資原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆、投資二部原總經理劉洋被查。