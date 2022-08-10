中國將加速半導體產業本土化 應對美國晶片法案影響

總統拜登簽署「晶片與科學法案」。Getty Images

總統拜登簽署「晶片 與科學法案」，代表這份對美國本土晶片製造業發展意義重大的法案，正式成為法律，中國多位半導體行業資深人士認為，美國的這一輪行動，反過來將加速中國半導體產業本土化進程，中國還可以在成熟製程上進一步進行布局來應對。

財經網報導，出於供應鏈安全的考慮，許多中國晶片設計公司，近幾年已經出現優先考慮境內供應商的趨勢，設計公司尋求代工廠共同研發產線，隨之帶動了本土設備的市場。中國半導體產業鏈的應對，已經持續了數年。

多位本土設備商、零部件廠商員工表示，如果沒有大量客戶，設備和產品就沒有持續快速反覆運算的機會，難以發展。這兩年這樣的情況正在改變，本土設備中標率明顯提升。這為本土設備商的技術改進提供了好的土壤。

一家本土零部件廠商的研發負責人表示，過去給中微半導體的MOCVD設備供貨。MOCVD是LED製造中的重要設備，採購金額一般占LED生產線總投入一半以上。如今他們不僅做進了三安光電的供應鏈，還給德國的一家龍頭MOCVD廠商供貨。

加大在成熟製程上的布局，是中國企業選擇的另一條路徑，28奈米通常被認為是一條分界線，28奈米及以下工藝被稱為「先進工藝」；28奈米以上被稱為「成熟工藝」。

需要用到先進製程的電子產品主要是智慧手機；其他電子設備需要的晶片，例如5G射頻晶片、藍牙晶片、可穿戴設備、指紋晶片、車用晶片等，大部分在成熟制程的範疇。

第三方機構IBS顯示，2020年半導體代工市場中，28奈米及以上工藝的市占大約三分之二，未來五年，先進工藝的市場將不斷擴大，但成熟工藝的市佔將不低於50%，這對於中國半導體產業來說，代表廣闊的機會。

當更多設計公司選擇中國的代工廠共同反覆運算產品時，將會形成一個良性迴圈，中國的晶片代工廠之所以發展緩慢，原因之一在於缺乏客戶和他們共同走完這個試錯和升級流程。

法案的另一影響，可能會使得那些業務可輻射到中國市場的，且相對中立的地區和國家獲益。

根據第三方諮詢BCG和SIA的數據，中國市場的最終消費占了全球晶片產品的24%，與最大需求方美國市場相當，如果再加上中國購買的晶片製造成產品再出口到全球，這部分的市場規模則是35%，這是任何一個半導體產業鏈公司都不可忽視的一點。

從商業的角度，他們需要在靠近客戶的地方進行佈局，然而在當下，商業因素中夾雜了政治因素，投資 和佈局又要重新考慮。

一位半導體業內人士表示，這件事需要從全球的角度出發看問題，進入中國市場，不代表只有投資中國這一個方法，例如最近他發現，新加坡 正在成為了投資的熱門，距離中國市場近、有發展半導體的基礎，以及推動技術創新的優惠政策，尤其是在地緣政治風險逐漸增高的情況下，這種區位優勢更加凸顯出來。

過去數十年，包括英飛凌、ST、美光等全球半導體大廠紛紛選擇在新加坡設廠。根據新加坡半導體工業協會統計，半導體業作為新加坡電子領域增長最快的部分，2021年產值年增30%。