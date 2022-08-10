疫情升溫 西藏阿里地區11日起靜態管理

西藏阿里岡仁波齊峰。（微博照片）

西藏阿里地區上星期天檢出四例冠病陽性案例，打破西藏920天無疫情 記錄。之後，西藏實施全域核酸檢測 。阿里地區10日宣布，將從星期四（8月11日）起實施三天靜態管理。

據中國阿里地區委員會宣傳部微信 公告「天上阿里」8月10日公布，阿里地區應對冠病疫情工作領導小組辦公室發佈公告，阿里地區星期四起全域實行靜態管理，倡導民眾和遊客非必要不流動。

公告稱，KTV、影劇院、網吧、健身房等空間密閉娛樂場所和博物館、圖書館、室內體育場館等公共文體活動場所暫停營業；保障市場供應的商場和超市、銀行、農貿（集貿）市場等營業場所可縮短營業時間，同時落實疫情防控措施，停止促銷等人員聚集活動。

此外，還將嚴控人員聚集，全地區暫不舉辦大型會議等活動，宗教活動場所暫停對外開放；養老院、福利機構等實行封閉管理；餐飲單位不承接宴席活動，鼓勵提供到店自取、外賣訂餐，鼓勵無接觸配送服務；各類校外培訓機構暫停線下培訓；黨政機關、企業和事業單位居家辦公。

公告還強調，要嚴格履行「四方責任」，各縣要落實屬地責任，行業主管部門要落實主管責任，各單位要落實主體責任，個人和家庭要自覺履行防控義務。

此外，各縣將繼續開展區域性全員核酸檢測工作，嚴格落實常態化疫情防控各項措施，群眾、遊客應主動到就近核酸檢測點接受核酸檢測。

公告稱，相關措施後續將根據疫情進展和防控需要動態調整。

西藏首府拉薩市星期一（8月8日）起對中高風險區域實行靜態管理，日喀則市全域靜默管理三天，布達拉宮暫停對外開放。

據西藏自治區衛健委消息，西藏本輪疫情自上星期天開始，截至星期三下午4時共有確診病例11例，無症狀感染者43例；確診病例中有一例重症病例，患者為女性67歲，正在進行規範化治療，其餘確診病例病情穩定。