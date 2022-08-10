我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大官司纏身仍要選總統、北京出台灣白皮書

一元店這10項商品 花再少錢都不值得

遏制「月餅腐敗」中國重點監管逾人民幣500元盒裝月餅

記者林則宏／即時報導
隨著中秋節即將到來，中國官方也嚴防「月餅腐敗」。圖為河北省遵化市一家月餅工廠。中新社
隨著中秋節即將到來，中國官方也嚴防「月餅腐敗」。圖為河北省遵化市一家月餅工廠。中新社

中國國家發展改革委等四個部門近日連袂發布「關於遏制『天價』月餅、促進行業健康發展的公告」，宣示將重點監管單價超過人民幣500元（約74美元）的盒裝月餅，並要求盒裝月餅外包裝不得使用貴金屬、紅木等貴重材料，也不得使用魚翅等野生保護動物食材。

國家發改委表示，「近年來，月餅市場總體規範有序，但仍有個別企業採取多種方式炒作月餅價格，『天價』問題仍然存在，且有反彈跡象。這些現象助長了奢靡浪費，甚至可能異化成為腐敗載體。」

「公告」提出，在常規監管的基礎上，將對單價超過人民幣500元的盒裝月餅實行重點監管；銷售單價超過500元的盒裝月餅時，經營者應保存交易中合法獲得的交易信息，以備有關部門依法查核。對於生產、銷售「天價」月餅的企業，有必要將進駐企業開展成本調查。

中央紀委國家監委網站10日報導，中國國家市場監管總局今年5月已針對粽子、月餅過度包裝問題的相關規定進行修改。「公告」要求，經營者生產、銷售盒裝月餅，不得使用貴金屬、紅木等貴重材料，減少包裝材料的過度使用。

針對日益流行的月餅券、月餅卡等「紙月餅」現象，「公告」則要求經營者發行月餅券、月餅卡等提貨卡券的，應嚴格遵守「單用途商業預付卡管理辦法（試行）」。

針對名貴餡料問題，「公告」要求行業組織應積極推動行業自律，月餅餡料中不得使用魚翅等野生保護動物食材，倡導不使用燕窩等名貴珍稀食材，引導經營者合理定價，自覺維護市場秩序。

國家發改委表示，「堅持各類監督貫通協調，發現涉嫌違紀違法問題，按權限移送紀檢監察、司法等機關處理。」「公告」還鼓勵社會各界和新聞媒體進行社會監督和輿論監督，共同營造「風清氣正」的社會氛圍。

中央紀委國家監委網站指出，今年中秋節前，中國市場監管部門將開展「天價」月餅專項整治行動，重點對豪華酒店、電商平台等渠道進行監督檢查，對不符合食品安全、過度包裝，以及不執行明碼標價規定、實施價格欺詐等違法行為的，將一律從嚴查處。

餡料 電商

上一則

解讀中國第三份對台白皮書 學者張五岳：比預期來得早

下一則

疫情升溫 西藏阿里地區11日起靜態管理

延伸閱讀

美國東邊同鄉會慶成立三周年

美國東邊同鄉會慶成立三周年
中秋佳節熱鬧逛 天普市「嗨中秋」9月10日登場

中秋佳節熱鬧逛 天普市「嗨中秋」9月10日登場
香港百年老店蓮香樓熄燈 剩上環蓮香居續經營

香港百年老店蓮香樓熄燈 剩上環蓮香居續經營
吃月餅、抽機票… 世報「中秋嘉年華」 9月南灣盛大回歸

吃月餅、抽機票… 世報「中秋嘉年華」 9月南灣盛大回歸

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機
世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
美待售房屋數量 直線飆升

美待售房屋數量 直線飆升