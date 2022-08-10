遏制「月餅腐敗」中國重點監管逾人民幣500元盒裝月餅

隨著中秋節即將到來，中國官方也嚴防「月餅腐敗」。圖為河北省遵化市一家月餅工廠。中新社

中國國家發展改革委等四個部門近日連袂發布「關於遏制『天價』月餅、促進行業健康發展的公告」，宣示將重點監管單價超過人民幣500元（約74美元）的盒裝月餅，並要求盒裝月餅外包裝不得使用貴金屬、紅木等貴重材料，也不得使用魚翅等野生保護動物食材。

國家發改委表示，「近年來，月餅市場總體規範有序，但仍有個別企業採取多種方式炒作月餅價格，『天價』問題仍然存在，且有反彈跡象。這些現象助長了奢靡浪費，甚至可能異化成為腐敗載體。」

「公告」提出，在常規監管的基礎上，將對單價超過人民幣500元的盒裝月餅實行重點監管；銷售單價超過500元的盒裝月餅時，經營者應保存交易中合法獲得的交易信息，以備有關部門依法查核。對於生產、銷售「天價」月餅的企業，有必要將進駐企業開展成本調查。

中央紀委國家監委網站10日報導，中國國家市場監管總局今年5月已針對粽子、月餅過度包裝問題的相關規定進行修改。「公告」要求，經營者生產、銷售盒裝月餅，不得使用貴金屬、紅木等貴重材料，減少包裝材料的過度使用。

針對日益流行的月餅券、月餅卡等「紙月餅」現象，「公告」則要求經營者發行月餅券、月餅卡等提貨卡券的，應嚴格遵守「單用途商業預付卡管理辦法（試行）」。

針對名貴餡料 問題，「公告」要求行業組織應積極推動行業自律，月餅餡料中不得使用魚翅等野生保護動物食材，倡導不使用燕窩等名貴珍稀食材，引導經營者合理定價，自覺維護市場秩序。

國家發改委表示，「堅持各類監督貫通協調，發現涉嫌違紀違法問題，按權限移送紀檢監察、司法等機關處理。」「公告」還鼓勵社會各界和新聞媒體進行社會監督和輿論監督，共同營造「風清氣正」的社會氛圍。

中央紀委國家監委網站指出，今年中秋節前，中國市場監管部門將開展「天價」月餅專項整治行動，重點對豪華酒店、電商 平台等渠道進行監督檢查，對不符合食品安全、過度包裝，以及不執行明碼標價規定、實施價格欺詐等違法行為的，將一律從嚴查處。