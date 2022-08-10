中國軍演炸死一堆魚？中媒：炸死的魚不一定能吃

中國一段死魚遍布沙灘的視頻，暗指解放軍近日的軍演炸死許多魚。但經查證與軍演並無關聯。左圖是去年廣東惠州海灘的死魚視頻，右圖是網友移花接目的視頻。（取材自澎湃新聞）

「演習的戰果累累，沒嚇死美帝、也沒嚇倒灣灣，但收穫了很多海鮮…」近日有中國網友展示沙灘上大量死魚的視頻，暗指是解放軍 連日對台軍演所致。不過經追查，兩者並無關聯。中媒另稱，炸死的魚不一定是常見可食用的魚。

澎湃新聞報導，8月4日晚11時，推特 上有網友放出一則顯示大片魚死在沙灘上的視頻，暗指這是解放軍演習後果。次日，微博 上也有同樣視頻傳播。

報導稱，經查證，原視頻早在2021年11月就已經在社交平台上出現，當時的配文指廣東惠州雙月灣沙灘上驚現大量死魚被海水沖上沙灘，白花花一片，與這次的解放軍對台軍演沒有關聯。

不過，軍事演習炸魚的消息則時有所聞，今日頭條報導，對海演習中的砲彈、導彈落入水裡，難免會做出「一鍋魚湯」。

報導稱，美軍是全球軍事演習最頻繁的，每年投訴美海軍炸魚最多的也是美國的各種環保組織和動物保護機構，甚至各種政府機構還準備控告美國海軍。

美國魚類和野生動物管理局和美國國家海洋漁業局曾多次向聯邦法院控訴，指海軍每次演習都至少炸死5000條魚，野生魚類保護協會還表示美國海軍炸死了一堆瀕危物種。

報導稱，美軍比較小型的演習和例行訓練每年有60次左右。比較大型的，比如去年福特號航母的全艦衝擊測試中，引爆的水下炸藥足以炸死2公里範圍內的魚類，同時還能讓10公里內的魚類失去聽覺，而變成聾子的魚和其他海洋生物，在海洋裡基本上就等於是死路一條。

報導稱，不止是美國，中國東海岸以及南海也有大片的捕漁區，海軍舉行軍事行動總是不可避免地會炸死一些無辜的魚，但不能因為有魚就不搞演習了，只能盡可能地避免。

至於每年演習裡炸死的魚該怎麼處理？報導稱，由於在水中爆炸的特性，大多數的魚不是被破片炸碎的，而是被水中的衝擊波給震死的，但軍艦沒有閒工夫去撈魚，也不會有大型捕魚設備，炸死的魚也不一定是常見可食用的魚類。因此，只能不管，讓這些魚被其他生物獵食、腐爛，重新回到生態系統中。