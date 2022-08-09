中國民營火箭首發 谷神星一號一箭三星成功發射

星河動力航太公司在中國酒泉衛星發射中心成功發射谷神星一號遙三運載火箭，順利將泰景一號01星、02星和東海一號衛星精確送入軌道。(中新網)

中國當地時間9日12時11分(美東時間0時11分)，星河動力航太 公司在中國酒泉衛星發射中心成功發射谷神星一號遙三「星光益彩號」運載火箭，順利將泰景一號01星、02星和東海一號衛星精確送入500km太陽同步軌道。這是谷神星一號商業火箭連續第三次發射成功，成功率100％，創造了中國民營火箭發展的新紀錄。

據快科技報導，本次發射成功，象徵谷神星一號開始從成功走向成熟，率先邁入民營火箭型號的規模化商業發射交付的新階段。

同時，谷神星一號也成為目前商業發射市場最具性價比與競爭力的輕型運載火箭，可為中國國內外衛星客戶提供微小衛星的靈活的專屬、共用、搭載等定制化發射服務。

據報導，谷神星一號運載火箭是星河動力航太自主研製的四級輕型商業運載火箭，一、二、三級採用固體動力，四級採用軌控和姿控一體化液體動力。火箭直徑1.4公尺，全長約20公尺，起飛重量約33噸，500km太陽同步軌道最大運力300公斤。

這次發射的泰景一號01星、02星由北京 微納星空科技有限公司研製，用於對地球實施光學遙感和圖像數據回傳及地面影像處理，面向林業、農業、海洋等使用者提供商用業務資料服務的業務運營。

東海一號是一顆微納偏振光遙感衛星，上海埃依斯航太科技有限公司研製，用於驗證微小型偏振光相機多模式遙感探測技術，同時展開多項中國國產自主可控關鍵技術在軌驗證，為海洋及其他邊遠地區提供天基衛星服務及應用打下基礎。