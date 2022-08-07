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連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

香港縮短入境隔離時間 檢疫期改為「3+4」

香港特派員李春／即時報導
香港公布新的入境隔離規定，縮短隔離時間至3日。圖為街頭上的香港市民。（中通社）
香港公布新的入境隔離規定，縮短隔離時間至3日。圖為街頭上的香港市民。（中通社）

香港縮減抵港檢疫期，8月12日起由台灣及海外經香港機場抵港人士，檢疫期改為「3+4」。

香港政府上午宣布，8月12日起由台灣海外經機場抵港人士的酒店檢疫期，由現行的7日縮短至3日，隨後4日須於家居或一般酒店接受醫學監察。

抵港人士在醫學監察期間可以外出，但不能進入需主動審核「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆、酒吧酒館、健身中心、美容院、遊戲機中心、遊樂場所、室內公眾娛樂場所及派對房間等，亦不能進入安老院、殘疾人士院舍、學校，以及指定醫務處所。

接受醫學監察的人士，在每日快速檢測陰性下，可以乘搭公共交通工具上班，或進入商場、百貨公司和街市等，但外出期間不能參與任何除下口罩的活動。

香港新的「3+4」檢疫方案將設核酸檢測要求，檢測陽性的抵港人士會在「安心出行」應用程式中獲發「紅碼」，檢測陰性就會獲發「黃碼」；到完成隔離檢疫後，二維碼會自動轉為正常的「藍碼」。

香港特首李家超上午舉行記者會宣佈檢疫新安排，稱新安排是防疫政策重要一環，當局整體政策是「不躺平」，要控制確診數字。因確診而住院的人數按比例持續上升，醫院非緊急服務減少，包括手術、長期病患者治理需要押後或延期。

他說，港方會以科學精準方法識別不同風險級別人士，減低管控人數和範圍，容許最多日常活動和涉及人數。要平衡風險和經濟動力，在風險可控情況下，維護民生活動和香港競爭力，盡量讓社會有最大動能和經濟活力。

香港 檢測 醫學

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