上海四度飆破40℃ 多位老人因「熱射病」住院

上海5日再度飆破40℃，多位老人7月迄今因為熱射病就醫。（圖／取自「上海發布」微信公眾號）

中國近日氣溫仍高，上海5日再度飆破了40℃，也已有多位老人因為嚴重中暑的「熱射病」住院治療，有醫師表示發病率明顯高於往年。

據新民晚報報導，上海5日午後將氣象預警升級為「紅色」，同日徐家匯站測得40.2℃的高溫 ，成為今年第四度突破40℃的紀錄，上海市大部分地區5日氣溫則為39℃上下。報導稱，「未來幾天，副熱帶高壓的位置非常穩定，上海始終處於其中心附近，高溫一眼望不到頭」。

報導並引述上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院急診科副主任醫師郭健說法稱，粗略統計，剛過去的7月，急診和發熱門診接診了輕度中暑患者20餘人，熱射病患者7、8個。

郭健指出，從目前接診患者情況來看，熱射病比較嚴重的病例大多是老年人。老年人「本身可能有基礎性疾病，或是出現不適後沒有和子女說，沒有及時就診，覺得忍一忍就過去了，最後可能是暈倒了才被送到醫院治療」。

例如，剛出院不久的張阿婆（化名），就是在上一波40℃高溫時患上了熱射病。那幾天她感覺到身體有些不適，但沒有和子女說，也沒有就診，有次出去買菜時暈倒被送醫治療。還有一位高齡的老先生在家中暈倒，隨後覺得身體有些好轉就沒有太注意，之後出現了高熱和昏迷，被送到醫院。這位患者熱射病較重，出現多臟器功能衰竭，目前還在搶救治療中。

他並提到，今年超過38℃高溫天時間比較長，長期處於高溫環境下，超過了人體自我調節的能力，導致熱射病發病率明顯高於往年。郭健呼籲民眾，要更注重清熱解暑，如喝些綠豆湯、冬瓜湯等，同時注意休息，不要熬夜。