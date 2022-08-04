軍演射20火箭彈 百殲擊機出動 中專家：隨時可由訓轉戰

中國解放軍航母戰鬥群將參加此次的圍台軍事演習，並有核潛艇配合行動。（新浪軍事網）

解放軍 部隊當地時間4日中午起一連三天在台灣周邊進行軍演。從解放軍東部戰區釋放的消息來看，東部戰區海空軍出動上百架殲擊機、轟炸機等多型戰機編隊，赴台灣北部、西南、東南空域，執行跨晝夜聯合偵查、空中突擊、支援掩護等任務，十餘艘驅護艦（驅逐艦、護衛艦）連續在台灣周邊海域實施聯合封控行動，對火力試射區域掃海警戒。

在飛彈試射結束後，解放軍東部戰區發言人施毅稱，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

中共 黨媒「環球時報」引述中國軍事專家稱，此次圍台軍事演習首次進行航母編隊演練，構建海上立體作戰體系，並罕見透露此次演習安排了核潛艇配合行動。而參與演習的不止有解放軍東部戰區。

另從央視軍事公布的軍演畫面和示意圖來看，軍演首日，解放軍於台灣海峽發射了至少20枚火箭彈，並在台灣東北、東南、東部海域一共發射了至少16枚飛彈。

新華社2日晚間授權公告的演習時間為4日中午至7日中午，範圍在台灣周邊六塊區域，但台航港局昨表示，解放軍已增加一處演習區並延長研習時間。

對此，解放軍方面未披露相關訊息，但昨天下午3時左右中新社等中國媒體又發布一則軍演消息稱，「解放軍將於近日在台灣周邊組織遠火射擊和常導試射」，未有具體演習時間，或與增加一處軍演有關。

未來解放軍軍演是否會成為台海局勢的「新常態」？中國外交部發言人華春瑩 昨對此回應稱，「會不會成為新常態，取決於美方和台獨分裂勢力會怎麼做」。

對於中國解放軍三天的軍演如何排兵布陣，中國海軍研究院研究員張軍社表示，此次演習首次環繞整個台灣島進行聯合海空演訓，演練聯合防空、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，實戰背景很強，「隨時可以由訓轉戰」。

張軍社表示，解放軍東部戰區出動海空兵力位台灣周邊海空域展開聯合軍事行動。在預警機引導下，解放軍海軍數艘驅護艦位台灣海峽、台灣北方、台灣西南和台灣以東海域展開實戰化警巡。解放軍海軍航空兵多架次戰機抵近台灣海峽、台灣北方空域實施空中警戒巡邏。

張軍社指出，中國解放軍海空兵力大規模連續穿越所謂的「海峽中線」進行警戒巡邏。「這表明在解放軍的字典裡，從來沒有所謂的『海峽中線』，台灣海峽阻擋不了解放軍維護國家主權和領土完整的決心意志」。