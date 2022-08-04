我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

軍演射20火箭彈 百殲擊機出動 中專家：隨時可由訓轉戰

特派記者陳政錄、賴錦宏／連線報導
中國解放軍航母戰鬥群將參加此次的圍台軍事演習，並有核潛艇配合行動。（新浪軍事網）
中國解放軍航母戰鬥群將參加此次的圍台軍事演習，並有核潛艇配合行動。（新浪軍事網）

解放軍部隊當地時間4日中午起一連三天在台灣周邊進行軍演。從解放軍東部戰區釋放的消息來看，東部戰區海空軍出動上百架殲擊機、轟炸機等多型戰機編隊，赴台灣北部、西南、東南空域，執行跨晝夜聯合偵查、空中突擊、支援掩護等任務，十餘艘驅護艦（驅逐艦、護衛艦）連續在台灣周邊海域實施聯合封控行動，對火力試射區域掃海警戒。

在飛彈試射結束後，解放軍東部戰區發言人施毅稱，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

中共黨媒「環球時報」引述中國軍事專家稱，此次圍台軍事演習首次進行航母編隊演練，構建海上立體作戰體系，並罕見透露此次演習安排了核潛艇配合行動。而參與演習的不止有解放軍東部戰區。

另從央視軍事公布的軍演畫面和示意圖來看，軍演首日，解放軍於台灣海峽發射了至少20枚火箭彈，並在台灣東北、東南、東部海域一共發射了至少16枚飛彈。

新華社2日晚間授權公告的演習時間為4日中午至7日中午，範圍在台灣周邊六塊區域，但台航港局昨表示，解放軍已增加一處演習區並延長研習時間。

對此，解放軍方面未披露相關訊息，但昨天下午3時左右中新社等中國媒體又發布一則軍演消息稱，「解放軍將於近日在台灣周邊組織遠火射擊和常導試射」，未有具體演習時間，或與增加一處軍演有關。

未來解放軍軍演是否會成為台海局勢的「新常態」？中國外交部發言人華春瑩昨對此回應稱，「會不會成為新常態，取決於美方和台獨分裂勢力會怎麼做」。

對於中國解放軍三天的軍演如何排兵布陣，中國海軍研究院研究員張軍社表示，此次演習首次環繞整個台灣島進行聯合海空演訓，演練聯合防空、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，實戰背景很強，「隨時可以由訓轉戰」。

張軍社表示，解放軍東部戰區出動海空兵力位台灣周邊海空域展開聯合軍事行動。在預警機引導下，解放軍海軍數艘驅護艦位台灣海峽、台灣北方、台灣西南和台灣以東海域展開實戰化警巡。解放軍海軍航空兵多架次戰機抵近台灣海峽、台灣北方空域實施空中警戒巡邏。

張軍社指出，中國解放軍海空兵力大規模連續穿越所謂的「海峽中線」進行警戒巡邏。「這表明在解放軍的字典裡，從來沒有所謂的『海峽中線』，台灣海峽阻擋不了解放軍維護國家主權和領土完整的決心意志」。

解放軍 華春瑩 中共

上一則

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

延伸閱讀

解放軍軍演 傳美推遲洲際彈道飛彈試射 防局勢升溫

解放軍軍演 傳美推遲洲際彈道飛彈試射 防局勢升溫
解放軍軍演射擊彈道飛彈 22架戰機穿越台海中線

解放軍軍演射擊彈道飛彈 22架戰機穿越台海中線
中國軍演登場 英媒：台灣平靜 他國關注演習內容

中國軍演登場 英媒：台灣平靜 他國關注演習內容
演習封鎖影響海空 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

演習封鎖影響海空 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
黎德聰13歲被以3500元拐賣至安徽嫁於40歲男子，後生下兩孩。（視頻截圖）

雲南13歲女被拐賣安徽生子 全村監視 被威脅「敢逃跑挑斷腳筋 」

2022-07-31 10:00

超人氣

更多 >
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評
裴洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

裴洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國
「裴洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治

「裴洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治
裴洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話

裴洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話