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一洲焦點／波洛西訪台的意義與扭曲、911緝凶終暫落幕

波洛西平安來去台灣 胡錫進：遺憾沒能把她嚇回去

記者林則宏／即時報導
眾議院議長波洛西3日傍晚順利結束訪台行程，不少民眾特別前往松山機場周邊搶拍波洛西專機離台畫面。記者曾吉松／攝影
眾議院議長波洛西3日傍晚順利結束訪台行程，不少民眾特別前往松山機場周邊搶拍波洛西專機離台畫面。記者曾吉松／攝影

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西、佩洛西）順利結束訪台行程，專機已於3日傍晚5時53分從台北松山機場起飛前往下一站南韓。早前放盡各種威脅狠話的環球時報前總編輯胡錫進隨後發文稱，他一點都不後悔針對波洛西訪台說了狠話，他唯一遺憾的是：「沒能把她嚇回去」。

胡錫進還說，他疾呼解放軍軍機對波洛西專機進行「伴飛穿島」的預言這次也沒有應驗，他的失望和大家是一樣的。

針對網上湧現不少批評、嘲諷他的言論，胡錫進表示，他很理解他們，但他得回懟他們兩句：「要問那幾個給老胡扣帽子的人，很有意思啊，當老胡在外網（指他翻牆上推特）上使出全部力氣恐嚇佩洛西和美國政府的時候，他們在哪？當老胡在佩洛西降落後承受部分民眾失望怨氣，扮演『出氣筒』時，他們又在哪？」

胡錫進在微博上還回罵批評他的中國網友稱，「我這些年經歷的風雨比他們洗澡澆過的水還多。我很自豪自己是戰士，戰士的身上就會留下不止一塊傷疤。我還要求自己是特種兵，而做特種兵，就要承受有時『被自己人追殺』」。

在胡錫進微博評論區，不少中國民眾要他「閉嘴」。（截圖自胡錫進微博）
在胡錫進微博評論區，不少中國民眾要他「閉嘴」。（截圖自胡錫進微博）

胡錫進還反駁網上關於他不時發表極端言論，是因為要「流量變現」的傳聞。

胡錫進最後表示，波洛西訪台危機還遠未結束，中國的反制剛剛開始。他並辯稱，他在網上講了多年的解放軍戰機將穿越台灣島，這幾年就像「達摩克利斯劍」一樣懸在台灣當局頭上，這次沒落下來，不意味著下一次不掉下來砍掉他們的頭。

他說，「環繞台灣的實彈軍演尚未拉開帷幕，台當局都不敢確定那期間『不發生點什麽』，那些人怎麽就提前洩氣了？別太嫩，戰鬥中有時一個因素的出現就能導致形勢驟變，更何況中國是手裡只有『一個因素』的嗎？還是繼續『拭目以待』吧」。

不過，胡錫進這則為他前幾日各種失準發言辯解的文章下方，還是有不少中國憤怒的網友留言批評。有人說，「全世界唯一能駁倒老胡的人只有第二天的老胡」。還有網友說，「普通人像你這樣吹牛不打草稿，早就被安上『造謠罪』抓進去了」。更多網友則是要他：「閉嘴！」

胡錫進過去幾天針對波洛西訪台的發言，引發不少中國民眾對他的批評。（截圖自胡錫進微...
胡錫進過去幾天針對波洛西訪台的發言，引發不少中國民眾對他的批評。（截圖自胡錫進微博）

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

波洛西 解放軍 裴洛西

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