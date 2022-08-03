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波洛西訪人權館 中國控為一己私利

記者陳政錄／北京即時報導
眾議院議長波洛西訪台行程最終站赴國家人權紀念館。記者鄭媁／攝影
眾議院議長波洛西訪台行程最終站赴國家人權紀念館。記者鄭媁／攝影

眾議院議長波洛西訪台後，中國國台辦晚間發布今日第八篇新聞稿。針對波洛西訪問景美人權文化園區，會見人權、民運人士，中國國台辦發言人馬曉光說，「這是又一齣鬧劇，並指波洛西家醜聞不斷，所謂民主、人權僅是為了一己私利」。

馬曉光認為相關行程，「是波洛西基於一貫反華、反共立場和意識形態偏見，在民進黨當局配合下，上演的又一齣鬧劇」。他指控，美國長期把所謂「民主、人權」政治化、工具化，肆意干涉別國內政，處處製造矛盾衝突，對世界人權進步事業造成嚴重破壞。

馬曉光還說，美國中期選舉將至，波洛西家族醜聞不斷，她在台灣問題上祭出所謂「民主、人權」的幌子，不過是為了一己私利。

對於波洛西和台灣NGO工作者李明哲夫妻、香港銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希、在台港人及台灣人權工作者等見面。

馬曉光指稱，「這些人有些是反華分子，有的是亂港勢力，有的是犯顛覆國家政權罪的刑滿釋放人員」，還說「他們本來就是為美國反華勢力服務的工具和傀儡」。

馬曉光稱，「民進黨的民主人權，是煽動反中抗中、謀獨的遮羞布」，並說要正告民進黨，「打著民主、人權的幌子拉攏反華勢力，煽動兩岸對抗，從事分裂國家的行徑，不會得逞」。

波洛西 民進黨 香港

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