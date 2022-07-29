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波洛西若訪台 分析：中美恐出現軍事對峙

拜習談波洛西訪台？中外交部冷回：大家都非常清楚

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部發言人趙立堅。路透
中國外交部發言人趙立堅。路透

總統拜登與中國國家主席習近平28日晚間通話，是否談及眾議院院長波洛西計畫訪台，中國外交部發言人趙立堅29日未正面回應，但他表示，「大家都非常清楚，這次通話是在波洛西眾議長一直計畫訪台的背景下舉行的。」

此前，中國外交部、國防部、國台辦等均表態反對波洛西訪台，中國國防部說「中國軍方絕不會坐視不管」，外交部也稱必將採取有力措施，「中國人說到做到」。但據美媒NBC報導，29日啟程亞洲行的波洛西，將訪台計畫列為「暫定」。拜習通話時雙方對台海議題都做出表態，趙立堅29日的回應，無疑是在強調整起事件的連結性。

另對美國白宮發言人表示，拜習通話時談到新疆的「種族滅絕」、「強迫勞動」問題；趙立堅說，關於新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」的說法，純粹是謊言。

他反駁記者稱，「你剛才提到白宮發言人稱昨晚通話中提到『種族滅絕』和『強迫勞動』，是虛假訊息。」

另外，日本跨黨派人士組成的「思考日本安全保障議員之會」訪台團27日抵達台北，日本眾議員石破茂表態日本對亞太地區將承擔應負責任，日台應加強溝通。

對此，趙立堅重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，中方堅決反對建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來。」

他說，我們（中國）嚴肅敦促日方切實恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，慎重妥善處理有關問題，不向「台獨」勢力發出錯誤信號。趙立堅還稱，「台灣民進黨當局拉攏外部勢力搞政治操弄、做政治文章，其圖謀不可能得逞」。

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