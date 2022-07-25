中：「九二共識」和「一國兩制」是有區別的2個概念

中國國台辦發言人朱鳳蓮主持第八集的九二共識系列微講座。(取自國台辦微博)

適逢海基會、海峽會在香港會談將滿30周年，以及為26日登場，中國當局高規格舉辦的「九二共識」紀念大會暖身，中國國台辦近日製播《九二共識系列微講座》，在25日發布的第八集中，國台辦發言人朱鳳蓮說，「九二共識」和「一國兩制」，是有明顯區別的兩個概念，抨擊民進黨 將兩者掛勾，是為了誤導台灣民眾。

《九二共識系列微講座》自18日起在國台辦官方微博上發布，一共八集，由國台辦發言人馬曉光、朱鳳蓮分別就九二共識的達成、核心要義，以及對於兩岸關係的作用、以此為基礎取得的成果等進行講述，並批評民進黨主張「不設政治前提」的兩岸對話就是為了規避九二共識，以及否認中方會以此限縮台灣的自主空間。

25日發布的第八集，以「九二共識與一國兩制是一回事嗎?」為主題，朱鳳蓮首先表示，可以明確地告訴大家，九二共識和一國兩制是有明顯區別的兩個概念。

她說，「九二共識」是兩岸有關方面授權（海基會、海協會）協商達成，各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，明確界定兩岸關係的根本性質，表明兩岸在努力謀求國家統一的進程中，均堅持「一個中國的原則」，構成了兩岸關係發展的政治基礎。

朱鳳蓮強調，正是在這樣的基礎之上，海協會和台灣海基會，建立了制度化的協商和聯繫機制，進行了一系列的商談，為改善和發展兩岸關係發揮了重要作用。

對於「一國兩制」，朱鳳蓮說，這是中國提出實現國家統一後的制度安排。她說，1979年中國開始實行和平統一方針，逐步形成一國兩制的科學構想，遠遠早於九二共識。

朱鳳蓮抨擊，民進黨故意將九二共識和一國兩制混為一談，目的是利用當前台灣部分民眾對於統一的疑慮心裡，誤導台灣民眾，煽動兩岸對抗，為其否認九二共識，破壞兩岸關係尋找藉口，開脫責任，以利推行台獨分裂活動。

朱鳳蓮接著指出，無論民進黨怎樣歪曲，其一手摧毀兩岸互信的基礎，破壞兩岸關係和平發展的局面，損害台灣同胞切身利益的責任，是無法迴避推拖的。

她最後喊話，中國希望兩岸的民眾能一道努力，推動在九二共識共同政治基礎上，盡快地改善和發展兩岸關係，提升兩岸民眾的利益福祉。

對於國台辦接連推出九二共識系列講座，台灣陸委會發言人邱垂正近日已回應重申，對岸應正視兩岸互不隸屬的現狀和客觀事實，才有助於兩岸關係的良性互動。他強調，中方所謂一中原則 的九二共識，沒有中華民國 的存在空間，台灣人從不接受。