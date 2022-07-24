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老翁「拐杖打腿」逼女讓座 還稱4千年前自己就是蘇州人

中國新聞組／綜合報導
江蘇蘇州一女子指自己在乘坐蘇州地鐵1號線時，被一位老人拿拐杖打腿要求讓座。（取材自瀟湘晨報）
江蘇蘇州一女子指自己在乘坐蘇州地鐵1號線時，被一位老人拿拐杖打腿要求讓座。（取材自瀟湘晨報）

江蘇蘇州一名女乘客日前在短視頻平台爆料，自己乘坐蘇州地鐵1號線時，被一位大爺拿拐杖打腿要求讓座，「拿拐杖打我腿，讓我讓座想道德綁架我。」

瀟湘晨報報導，女乘客上傳的視頻顯示，在地鐵車廂內，她正在與車廂其他乘客解釋：「（老人）說自己是蘇州人，4000年前就是蘇州人，蘇州人有優越感，我也是蘇州人好吧。」一位拄著拐杖身著白衣的大爺坐在地鐵座位上，疑似用蘇州話回覆她。隨後這位女乘客問該位大爺：「你平白無故我會惹你嗎？我坐在那打遊戲會惹你嗎？你有沒有打我？」

此時坐在大爺右側的另一位女士對大爺說道：「先是你打的她，你就說一聲對不起就算了。」女乘客則稱：「調監控，我不會賴你的。」

女乘客稱，這位大爺乘坐了兩三站後，「溜走了」。該視頻引發多位網友關注。有網友稱：「不要互相看不起，城里城外都是蘇州人。」女乘客回覆：「他先自稱是蘇州人，還說什麼4000年前就是，說我爸媽還不知道在哪。」有網友建議報警，女乘客回覆：「想想算了，他也溜走了，我沒去追。」有網友質疑其「得理不饒人」，女乘客回覆：「你來試試，你試試大家誤會你的樣子。」

據報導，蘇州軌道交通工作人員就此事回應，對該事件並不知情，沒有收到乘客關於該事件的反饋，「如果出現打人的情況，那就是社會治安事件，乘客可以選擇報警。如果是乘客之間發生糾紛衝突的話，也可以等地鐵靠站停車後跟車站工作人員反映，每個車站都有輔警，工作人員會找輔警處理。」

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