我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱福原愛帶走孩子後失聯 江宏傑撕破臉嗆：這叫善意？

中國養豬企業巨虧143億付不出飼料錢 出現豬吃豬慘劇

小三躲捉姦？廣州女穿浴袍跑到30樓窗外 險象環生

記者陳言喬／即時報導
廣州一名穿著浴袍的女子站在28樓窗外橫條上，險象環生。（取材自瀟湘晨報）
廣州一名穿著浴袍的女子站在28樓窗外橫條上，險象環生。（取材自瀟湘晨報）

廣州天河區萬菱匯大樓一女子穿著浴袍爬到30樓窗外站立在樓層橫條上的影片在網路引發熱議。兩個多小時後，該女子被消防人員救回。有網友稱，該女子是「小三被捉姦」逃到窗外，但該女子事後表示她是得知男友外遇才做出危險動作。

瀟湘晨報報導，7月21日，多段相關影片在網路流傳。影片顯示，事發時一名女子穿著白色浴袍站在萬菱匯高樓層的玻璃幕牆外。女子還一度站在屋外玻璃牆邊的橫條上，揮舞著一隻手，似乎在言語激動地和屋內人對話，還將一扇窗戶關上了，場面十分驚險。

另一段影片是從室內的角度拍攝，室內有一名女子蹲在地上，哭著要屋外的女子返回室內，還疑似一名男子與其通話的聲音。

影片顯示，在大樓對面和底下，還有一些人用單眼相機拍攝。一些影片拍攝者和傳播影片的網民稱，此女子是被捉姦的小三，無奈逃到了窗外。一影片拍攝者一邊拍還配上了旁白，「有勇氣站在這裡，還不如出來認了算了」。

21日18時32分，廣州天河警方通過官方微博發布通報稱，21日11時18分許，廣州天河警方接群眾報警，稱在天河路某大廈有一名女子站在大廈外牆橫帶處。接報後，天河警方立即派員到場處置。經勸導，該女子返回房內。目前，有關部門正協同該女子龍某的家人對其開展情緒疏導等工作。

報導稱，當事女子龍某表示，她是22歲在讀大學生。自己有自主創業，今年5月租住在萬菱匯公寓30層。當天自己之所以有過激舉動，是因為在前一晚意外得知男友有同時交往多位元女友的情況，她電話找到男友對質，對方還不承認，仍對她進行辱駡。因為自己很難受，在當晚吃了安眠藥才睡下，她的閨蜜還趕過來陪她。

7月21日上午，在她醒來後，她依舊無法釋懷，男友打電話給她，但是沒有道歉，仍在辱駡她。她一時「上頭」想要輕生，便爬到窗外。後來她的親妹妹也趕到現場，酒店工作人員和消防公安等工作人員也趕到。

龍某稱，當時她並未意識到害怕，開始她站立了很久，最後她想蹲下來跳下去的時候，消防人員一把抓住了她，並將她解救。

她很感謝救她的消防人員。事後她冷靜下來，卻在網路上看到很多說她是「小三」和「被捉姦」的言論，讓她不得不澄清，自己受了傷害還要被造謠和網路暴力。她說，她已經徹底清醒過來，也不會再有過激舉動。

穿浴袍的女子站在窗外意圖輕生，室內有另一名女子哭著叫她回來。（取材自瀟湘晨報）
穿浴袍的女子站在窗外意圖輕生，室內有另一名女子哭著叫她回來。（取材自瀟湘晨報）
經警消勸說下，該女子才返回屋內。（取材自廣州消防）
經警消勸說下，該女子才返回屋內。（取材自廣州消防）

公安 微博

上一則

河南村鎮銀行舞弊案 1正局級官員被查

下一則

iPhone 14將量產 富士康深圳廠招工獎金提高逾兩成

延伸閱讀

中國10城燜蒸 上海洗桑拿 吐魯番飆45℃ 雲南賺避暑財

中國10城燜蒸 上海洗桑拿 吐魯番飆45℃ 雲南賺避暑財
移民專頁／預約廣領館移民簽證 最好在凌晨

移民專頁／預約廣領館移民簽證 最好在凌晨
熱浪擋不住 倫敦市長：二戰以來消防部門最忙的一天

熱浪擋不住 倫敦市長：二戰以來消防部門最忙的一天
砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

熱門新聞

曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」
紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷