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拉攏東南亞國家 中國使出「榴槤外交」

中央社／台北24日電
被稱為「水果之王」的榴槤，現正成為中國近期對東南亞加深關係的武器。圖為泰國一家榴槤處理工廠。（新華社）
被稱為「水果之王」的榴槤，現正成為中國近期對東南亞加深關係的武器。圖為泰國一家榴槤處理工廠。（新華社）

被稱為「水果之王」的榴槤，現正成為中國近期對東南亞加深關係的武器，因北京承諾從包含馬來西亞、越南等國進口更多榴槤，以鞏固與此區域的關係，抗衡美國日益激烈的競爭。

根據香港南華早報（SCMP）今天報導，中國國務委員兼外長王毅在近期出訪馬來西亞時就提到了這個水果。

王毅在與馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）的聯合記者會上告訴記者，「今天早上，我們一起享用了貓山王榴槤蛋糕，這太好吃了，我印象深刻」。

王毅表示，中國已經準備進口更多棕櫚油、熱帶水果與其他農產品。

一天後，在中國南邊城市的南寧，王毅與越南副總理范平明（Pham Binh Minh）一同宣布雙方達成協議，經歷四年的談判，允許越南的新鮮榴槤在不久的將來得以進入中國的市場。

王毅說，中國重視越南對增加出口農產品與漁產品興趣；范平明則敦促北京得以進口更多水果。

根據越南農業部門，中國已經成為越南最大的貿易夥伴，該國有70%的水果與蔬菜出口中國。

在未提及榴槤的情況下，中國外交部表示，雙方同意探索建立促進生產與供應鏈的機制，以及加強港口建設，促進雙邊貿易。

這個月開始，中國開始從越南進口百香果，根據「越南快訊」（VnExpress）報導，而駐河內大使館表示，越南的海鮮出口商不會再因為包裝檢測到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒的感染，而受到暫時出口禁令的打擊。

中越兩國因歷史與領土爭端，雙邊關係時有波折。范平明此前對中國開放越南農產品市場進展緩慢表示沮喪。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究計畫高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep）表示，越南有人懷疑中國藉由邊境貿易作為手段，對該國施加戰略影響力，以表明對河內採取的某些政策的不滿。

黎鴻協指出，儘管越南熱中與中國保持穩定的跨境貿易，但河內也希望確保北京不會將其用作經濟脅迫的工具。

越南的榴槤商正在準備進入中國市場，根據越南通訊社（Vietnam News Agency）報導，共有123家榴槤農場與57家包裝工廠參加了一場為期三天的訓練營，這個訓練營是由越南農業與農村發展部舉行，旨在研究中國的食品標準。

黎鴻協說，這對中國而言具有一定的意義，因為美國正努力採取行動，讓越南與區域國家遠離北京。

報導也提及，中國也一直與柬埔寨和菲律賓討論進口榴槤的問題。本月稍早，柬埔寨向中國輸出了50公噸的冷凍榴槤。

越南 王毅 北京

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