秦剛：台海局勢緊張 是因一中原則受到破壞

中國駐美國大使秦剛。(新華社)

中國駐美大使秦剛 20日在美國智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）說，台灣問題是中美關係最敏感、最重要的核心議題，近年來台海局勢緊張，是因為「一個中國」原則受到破壞與威脅，美國大幅提升與台灣的官方聯繫，派遣官員訪台、售台先進武器，甚至聲稱美國要在軍事上保衛台灣。

秦剛說，美國掏空且模糊「『一個中國』政策」，而台灣的蔡英文當局援引美國支持來落實台灣獨立的政治目標。

秦剛列舉拜登 政府對台灣的多項措施，來凸顯以國際文件為基礎的一中原則和中美三項聯合公報受到威脅；他說，一中原則是雙邊關係的政治基礎，也是台海和平穩定的基石。

秦剛說，美國總統拜登多次表示美國仍致力於一中政策 ，美國不支持台灣獨立，美國不想在台灣問題上和中國發生衝突，那麼「不衝突、沒有戰爭」就是中美之間的最大共識，敦促美方以實際行動落實承諾，落實一中政策和三公報的規定。

秦剛表示，中方將盡力、拿出最大誠意來實現和平統一，因為中方相信這才是符合兩邊人民利益的最佳方式；之所以不放棄非和平的統一手段，並非針對台灣人民，而是要遏止台獨分裂勢力、預防外國干預，以及保護和平統一的前景。

秦剛呼籲美國信守一中政策，中美攜手遏止並反對台灣獨立，才能有和平統一，有台海持久的和平穩定。

秦剛說，「中國熱愛和平，台海兩岸的人民都是同胞，我們最不願做的就是對同胞掀戰。」