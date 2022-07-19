中國外交部闢謠將晤歐洲領導人 消息人士：仍進行接觸

中國19日否認邀請歐洲領導人於今年11月會見中國國家主席習近平，不過一位高級外交消息人士證實「已就訪問北京與歐盟國家進行接觸」。(新華社)

中國19日否認邀請歐洲領導人於今年11月會見中國國家主席習近平，不過一位高級外交消息人士證實「已就訪問北京 與歐盟 國家進行接觸」。

南華早報報導稱，包括德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）等歐洲國家領導人都受邀，但中國外交部發言人趙立堅19日立即駁斥其為「假新聞」。

不過一名中國外交消息人士被問及該否認時，他透露已就11月的潛在訪問與這些歐盟成員國進行接觸，目前正在考慮如何處理這一問題。消息人士稱「德國和法國正在就可能舉行的會議進行討論，歐洲領導人可能在中共20大之後抵達北京，屆時預計習近平將開始新的任期」。

消息人士表示邀請仍是非正式的，且預計將在今年稍晚正式確定。中國外交部長王毅 將於9月前往歐洲、隨後再前往紐約出席聯合國大會籌備工作。消息人士指出「王毅9月去歐洲時將評估什麼是可行的」。

此外，消息人士還補充說歐盟主要成員國目前正試圖確定如何與北京在俄烏戰爭有關的問題上進行「建設性合作」，可能領域包括反對使用大規模殺傷性武器、拒絕承認分離主義共和國、糧食安全和人道主義援助。