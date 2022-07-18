我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

成都突增疫情 即起全市7天管控 非必要不離蓉

記者陳言喬／即時報導
成都即起全市封控，嚴控人員聚集。圖為市民打「水上麻將」 享受夏日清涼場景也將暫停。（中新社）
成都即起全市封控，嚴控人員聚集。圖為市民打「水上麻將」 享受夏日清涼場景也將暫停。（中新社）

四川成都疫情突增，當局通報自18日下午5時起連續7天，全市各類公共文體活動場所暫停營業。餐飲業鼓勵提供到店自取、外賣訂餐；非必要者不離蓉，若需離蓉的市民群眾須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

7月15日以來成都市發生新一輪新冠肺炎本土疫情，病毒基因測序結果為奧密克戎變異株。成都市17日通報，該市16日新增本土確診5例、無症狀感染者1例；截至17日16時，成都本起疫情累計報告本土確診11例、無症狀感染者3例。 　　

央視報導，成都防疫指揮部表示，此輪疫情係新冠肺炎變異株，其傳染性強、傳播速度更快，為最大限度降低疫情傳播風險，進一步加強社會面疫情防控，通告如下：

一、全市黨政機關、企業和事業單位、社區、室外景點、交通場站、農貿市場、商場超市等場所嚴格執行體溫檢測、掃碼亮碼、戴口罩、通風消毒等防控措施，嚴格落實健康監測和日報告制度。

二、全市酒吧、KTV、密室逃脫、劇本殺、網吧、健身房、棋牌室、洗浴場所等各類空間密閉娛樂場所和博物館、文化館、圖書館、美術館、室內體育場館等各類公共文體活動場所暫停營業。

三、嚴控人員聚集，暫不舉辦大型會議、論壇等活動；各類校外培訓機構暫停線下培訓，暫停中小學和幼稚園在校（園）託管；宗教活動場所暫時關閉，暫停宗教活動；養老院、福利機構等實行封閉管理；餐飲單位不承接宴席活動，鼓勵提供到店自取、外賣訂餐，實施無接觸配送服務；黨政機關、企業和事業單位食堂實行錯峰就餐；提倡“喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦”。

四、有發熱、乏力、咳嗽、鼻塞、流涕、腹瀉、味覺嗅覺異常等症狀人員應做好個人防護，立即到就近的發熱門診就診。

五、宣導非必要不離蓉，若需離蓉的市民群眾須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

六、人員密集的室內場所、乘坐公共交通工具、人員密集的露天場所科學規範佩戴口罩，保持社交距離，防疫期間不聚集、不紮堆，注意個人衛生，勤洗手、多通風。

本通告自2022年7月18日17時起實施，暫定實施7天，後續將根據疫情進展和防控需要動態調整。

疫情 檢測 口罩

上一則

謝霆鋒老爸 85歲謝賢首封香港金像獎影帝 全場起立致敬

延伸閱讀

廣西成中國疫情新熱點　北海兩官員被免職

廣西成中國疫情新熱點　北海兩官員被免職
繼南韓之後 新加坡證實2例Omicron亞型變異株BA.2.75

繼南韓之後 新加坡證實2例Omicron亞型變異株BA.2.75
成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍

成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍
成都「局部降雨」 2平米外一片乾 民眾：活久見

成都「局部降雨」 2平米外一片乾 民眾：活久見

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選