受賄、以權謀私 北京市政協原副主席于魯明被雙開

北京市政協副主席、北京市衛生健康委員會主任于魯明涉嫌嚴重違紀違法，被雙開處分。（取自京報網）

中國官方通報，北京 市政協原副主席于魯明被開除黨籍、公職。於魯明4月因涉嫌嚴重違紀違法而被查。

據中共 中央紀委國家監委網站星期一（7月18日）發布的通報，于魯明被指放鬆政治理論學習，紀法意識淡漠，違反中央八項規定精神，長期違規收受禮品禮金，多次接受可能影響公正執行公務的宴請。

同時，于魯明為官不廉，通過民間借貸獲取大額回報；貪慾膨脹，以權謀私，利用職務便利為他人在土地轉讓、項目審批、工程承攬等方面謀利，並非法收受鉅額財物。

通報也稱，于魯明嚴重違反中共的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共18大後不收斂、不收手。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予於魯明開除黨籍、開除公職處分，並收繳其違紀違法所得，也將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

公開資料顯示，于魯明生於1961年12月，1983年12月參加工作，1986年12月加入中國農工民主黨，1992年6月加入中共。他畢業於北京醫學 院分院精神衛生專業，是一名主任醫師。

于魯明長期在家鄉北京工作，曾任北京市大興縣衛生局副局長、精神病醫院院長，北京市衛生局副局長，北京市醫院管理局副局長，北京市衛生和計劃生育委員會副主任（兼），農工黨中央委員會常委、北京市委員會主任委員等職。

2018年1月，他出任北京市政協副主席。當年11月，北京市醫療保障局正式組建，于魯明任局長。2020年11月，他被任命為北京市衛生健康委員會主任。

此外，他還是農工黨中委會常委，大陸全國政協委員、教科衛體委員會委員。

公開報道顯示，北京市政協常委會4月8日召開會議時，于魯明曾出席。