中國央行前行長：今年GDP增長4.5% 不會發生次貸危機

中國央行前行長戴相龍。（本報資料照片）

中國今年設定的GDP經濟增長目標為5.5%，但受新冠疫情 影響，此一目標實現的可能性已愈來愈低。中國央行前行長戴相龍16日在一項論壇直言，今年全年增長可能超過4.5%。

21世紀經濟報導，中國人民銀行前行長戴相龍7月16日在中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會上表示。今年經濟預期增長目標是5.5%左右。其中一季度經濟增長4.8%，但是，由於新冠肺炎疫情在上海、北京等地出現，加上國際形勢發生巨大變化，導致二季度經濟增長大幅下滑到0.4％。

戴相龍表示，但當前疫情已控制住，各地各部門正在落實促進經濟發展的各項措施。其中，地方政府發行的3.5萬億（兆）元的專項債券和開發性和政策性金融機構增發1.1萬億元貸款，重點用於各項基本建設，這些投資 的增加將降低房地產 投資下降對經濟增長的壓力。

消費和進出口方面，下半年居民消費會比去年大幅度增加。美國和西方各國發生嚴重通貨膨脹，進口需求擴大，人民幣相對貶值，將促使中國下半年進出口和順差比去年增加。

戴相龍表示，2016年底中央經濟工作會議後提出「房住不炒」，有關部門調整房地政策，住房從金融屬性為主開始向居住屬性為主轉移。在此過程中，出現房地產業投資下降、房企債務違約增加、炒房客財富縮水等現象。但是，中國不會出現美國2007年發生的「次貸危機」，對購房自住者影響也不大。

戴相龍表示，要儘早研究明年促進經濟發展的重大措施，爭取明年經濟增長超過今年。他認為，今年第三、四季度和上年同期相比會有5％以上的增長，全年增長可能超過4.5％。