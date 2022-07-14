4反送中港青 花5萬美元偷渡台灣被捕 曾尋求美庇護未果

香港警方國家安全處高級警司李桂華14日下午說明曾志健等四人企圖偷渡來台被捕案情。（中新社）

四名曾經參與反送中 運動的港青，13日計畫搭船偷渡 來台前被捕，其中一人是2019年在荃灣參與反送中示威遭警方開槍射傷的中學生曾志健。四人在香港 棄保潛逃一年多時間，先後支付超過港幣40萬元（約5萬美元）偷渡費，但逃亡台灣計畫最終仍宣告失敗。

被捕四人分別為現年21歲的曾志健、23歲的馮華、21歲的王愷銘，以及16歲的黃姓少年。

據香港大公報報導，曾志健等四人13日上午8時許企圖在西貢黃石碼頭乘坐快艇潛逃台灣時，被香港警方國安處當場拘捕。香港警方國安處高級警司李桂華表示，四人均在2019年6月及10月期間牽涉暴動及非法集結案件，並於2020年12月至2021年2月期間缺席審訊，被法庭通緝。

李桂華稱，四人於2020年被一個網上頻道游說棄保潛逃，並被安排藏匿在荃灣兩處工業大廈及一處大窩口私人住宅。

大公報指出，事後四人不斷被苛索偷渡費，共繳付港幣40多萬元，但協助他們較積極的組織成員已離開香港，卻繼續要求他們拍攝短片講述自身慘況上網眾籌作為生活費，而四人從未收到任何款項，也未獲安排離港。

今年初，四人藏匿地已無人交租也無人為他們安排食物，四人只好靠僅剩的存款自行購買乾糧充飢。大公報稱，四人曾被慫恿到美國領事館尋求庇護未果。

李桂華表示，警方逮捕時，四人長髮披肩、身體消瘦憔悴， 「不似10多20歲的年輕人」 。四人在被轉移藏匿點時，還被當成貨物塞入紙箱運走，全程不知目的地。他形容，四人如同「賣豬仔」 （廣東話早年意思指拐賣人口到海外作奴工），感嘆四人誤信謊言，「白白浪費年輕人的美好及光陰」。

香港警方稱，目前仍有10名目標人物在逃，部分人相信已潛逃至英國，國安處正在調查集團是否仍有餘黨在港以及籌款去向等。

2020年底，曾有五名香港青年上網自學划橡皮艇，趁黑夜成功偷渡台灣，後被送往美國獲得政治庇護。

大公報指出，前年香港國安法實施前後是曾經參與反送中運動人士偷渡離港的高峰期，當時的偷渡費由港幣數萬元飆升至50萬至100萬元不等。疫情下經水路偷渡成為首選路線，當中以從西貢、 香港仔、筲箕灣等碼頭出發最為普遍。

報導稱，意圖偷渡台灣的港青會假扮成釣魚客混入其中，當船行至公海時再登上接駁船。若以漁船每小時航行9浬（相當於陸上時速約50公里）計算，從香港水域到台灣約需36小時；若搭乘時速18浬（相當於陸上時速約100公里）的快艇則需18小時。