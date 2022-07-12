憂對俄大量貸款 華爾街投資者拋售中國國有銀行債券

中國國家開發銀行。（取材自微博）

大量國際投資 者正在迅速解除曾經熱門的中資債券 交易。據《華爾街日報》報導，外國投資者多年以來曾大量購買中國國有銀行的債務，這些政策性銀行為國內和海外的水壩、公路和機場等項目提供融資。

報導指出，這種易於交易的人民幣計價債券被認為幾乎與中國的主權債務一樣安全，而且支付的利息還更高。

而現在，俄羅斯 對烏克蘭的入侵促使人們重新考慮這類債券投資。美國和盟友對俄羅斯實施了嚴厲的制裁，繼續援助莫斯科的其他國家或機構有可能面臨二次制裁。

中國有三大政策性銀行，其中國國家開發銀行和中國進出口銀行這兩家向在能源項目等用途方面需要資金的俄羅斯債務人提供了數以十億美元計貸款。烏克蘭戰爭爆發以來，這兩家銀行對於在俄羅斯的風險敞口基本上保持沈默。

自今年2月以來，全球投資者已經賣出270億美元的中國政策性銀行債券，相當於外國投資者持有此類債務總額的六分之一。根據中央國債登記結算有限公司的數據，拋售速度在5月明顯加快。

自2月以來，人民幣債券總計經歷了610億美元的外流，上述拋賣是其中的一部分，造成這種的局面，部分是因為中國人民幣疲軟以及中國債券相對於美債的收益率優勢縮窄。

《華爾街日報》認為，這表明投資管理機構等私營部門投資者賣出的速度比央行等公共投資者更快。