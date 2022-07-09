布林肯與王毅會晤 中專家：緩解雙方關係緊張化

國務卿布林肯（右）與中國外長王毅7月9日在印尼峇厘島會晤。（美聯社）

中國外長王毅 與國務卿布林肯9日在峇厘島會晤，對此中國專家分析，此次會晤是近期中美高層互動進入「提速時刻」的重要一步，也有助於推動兩國關係朝著化解糾紛的方向發展，緩解外界對中美關係緊張化的擔憂。

中國新聞周刊報導，中國國際問題研究院美國研究所所長沈雅梅指出，這次會晤有助於推動兩國關係朝著化解糾紛的方向發展，緩解外界對中美關係緊張化的擔憂，促進兩國在應對氣候變化、公共衛生、烏克蘭問題等國際議題上的溝通與對表，因而會晤本身是積極、有益的。而3月以來雙方在國安、外交、經濟、軍事、氣候變化等各領域接觸，「延續了官方對話與協商的積極勢頭，體現出中美雙方都有溝通需求」。

沈雅梅認為，從中國的立場來看，對話與協商，是中國習慣於採取並且擅長的路徑，也是美國從實用主義出發所能接受的，「一次對話可能不足以扭轉中美關係的大局，但對於解決具體問題、緩和雙方矛盾、保持溝通管道、避免最壞情況等都是有益的」。

至於美國，沈雅梅指出，美方「對華接觸的驅動」在增強，主要有兩方面的因素。對內是拜登 執政不力，民主黨中期選舉前景堪憂，通膨高企、油價 飆升、食品價格上漲等問題成為選民最關注的問題，「相比於其他因素，通過調整對華關稅，以緩解國內通膨，對拜登而言是最現實的出路，因此在加強對話、抑制通膨等方面有求於中方」；至於外交上，美國已擴大對亞太地區的戰略布局，大幅推進北約「印太化」，拉開在歐亞兩線作戰的架勢，「美方自認為已形成了對中國的戰略包圍、軍事威懾、外交施壓，占據對華競爭的上風，因而希望試探中方的態度有無變化，也可能是為下一步元首交往探口風」。

沈雅梅強調，中美兩國元首保持交往、高層進行接觸，體現了雙方對不衝突、不對抗的底線有共識，對穩定中美關係有共同訴求，這也是中美關係韌性所在。不過她也指出，拜登政府對中國進行接觸，也是希望通過溝通瞭解中方意圖，「從而制定更有效的、長期的遏華政策」。她研判，「由於美方執意將中國視為『戰略競爭對手』，不斷掏空『一個中國』原則，中美關係緊張化的趨勢仍將長期持續」。