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遭控竊密 北京喊話英美情報員：該走出來見見陽光

記者廖士鋒／即時報導
6日，英國軍情五處處長麥卡勒姆與聯邦調查局局長雷伊一齊在倫敦公開露面，高調指出北京竊取科研技術。美聯社
6日，英國軍情五處處長麥卡勒姆與聯邦調查局局長雷伊一齊在倫敦公開露面，高調指出北京竊取科研技術。美聯社

近日英國與美國情報機關指控北京偷竊西方科研技術，干涉美國議員選舉，對此中駐英使館回應稱，這是無中生有的指責，強烈譴責此「欺世盜名的醜陋表演」，中國外交部發言人則呼籲英國情報首長「從黑暗的屋子走出來見見陽光」。

中駐英使館6日深夜發布「答記者問」，強調美英情報官員對其指責完全是無中生有，所例舉的所謂案例純屬捕風捉影，「我們強烈譴責這種賊喊捉賊、欺世盜名的醜陋表演！」。該使館並反擊稱，美英情報部門才是任意對別國搞竊聽、偷盜、滲透、顛覆的慣犯，早已臭名昭著。「他們散布種種涉華謊話，目的是要抹黑中國政治制度，製造恐華排華情緒，並轉移公眾視線以掩蓋自身的醜惡行徑。他們這一圖謀早已被識破，絕不會得逞！」。

上述消息敦促美英情報部門。「認清歷史大勢，摒棄早已過時的冷戰思維，停止散布『中國威脅論』，停止製造對立對抗。否則，它們只會進一步遭到中國人民和世界各國人民的堅決反對」。

另外，7日的中國外交部記者會上，發言人趙立堅對此事也表示，「事實充分證明，美國才是世界和平與發展的最大威脅。我們敦促美方這位情報官員擺正心態，客觀理性看待中國發展，停止散布謊言，停止發表不負責任的言論」。他並強調，眾所周知，（英國）軍情五處、軍情六處作為英國情報部門可謂是「安插間諜」的行家裡手，「他們發表此類無中生有、危言聳聽的報告，完全是把自身不光彩行為投射到中方身上，目的是渲染『中國威脅論』，挑撥對立對抗」。

趙立堅呼籲英方情報部門負責人「應該去一去心魔，從黑暗的屋子走出來見見陽光，不要老是抱守零和博弈的舊思維，不要無謂樹立所謂『假想敵』」。

此前英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）與聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）一齊在倫敦公開露面，痛訴北京是長期威脅，這是英美兩國情報首長有史以來第一次聯合公開露面。

英國 北京 趙立堅

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