遭控竊密 北京喊話英美情報員：該走出來見見陽光
近日英國與美國情報機關指控北京偷竊西方科研技術，干涉美國議員選舉，對此中駐英使館回應稱，這是無中生有的指責，強烈譴責此「欺世盜名的醜陋表演」，中國外交部發言人則呼籲英國情報首長「從黑暗的屋子走出來見見陽光」。
中駐英使館6日深夜發布「答記者問」，強調美英情報官員對其指責完全是無中生有，所例舉的所謂案例純屬捕風捉影，「我們強烈譴責這種賊喊捉賊、欺世盜名的醜陋表演！」。該使館並反擊稱，美英情報部門才是任意對別國搞竊聽、偷盜、滲透、顛覆的慣犯，早已臭名昭著。「他們散布種種涉華謊話，目的是要抹黑中國政治制度，製造恐華排華情緒，並轉移公眾視線以掩蓋自身的醜惡行徑。他們這一圖謀早已被識破，絕不會得逞！」。
上述消息敦促美英情報部門。「認清歷史大勢，摒棄早已過時的冷戰思維，停止散布『中國威脅論』，停止製造對立對抗。否則，它們只會進一步遭到中國人民和世界各國人民的堅決反對」。
另外，7日的中國外交部記者會上，發言人趙立堅對此事也表示，「事實充分證明，美國才是世界和平與發展的最大威脅。我們敦促美方這位情報官員擺正心態，客觀理性看待中國發展，停止散布謊言，停止發表不負責任的言論」。他並強調，眾所周知，（英國）軍情五處、軍情六處作為英國情報部門可謂是「安插間諜」的行家裡手，「他們發表此類無中生有、危言聳聽的報告，完全是把自身不光彩行為投射到中方身上，目的是渲染『中國威脅論』，挑撥對立對抗」。
趙立堅呼籲英方情報部門負責人「應該去一去心魔，從黑暗的屋子走出來見見陽光，不要老是抱守零和博弈的舊思維，不要無謂樹立所謂『假想敵』」。
此前英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）與聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）一齊在倫敦公開露面，痛訴北京是長期威脅，這是英美兩國情報首長有史以來第一次聯合公開露面。
上一則
會晤王毅 南韓外長：山積而高、澤積而長
下一則
FB留言