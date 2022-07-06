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江蘇轉綠碼居民手上蓋章 被批像是「豬肉檢疫」合格

記者陳言喬／即時報導
江蘇無錫市對黃碼轉綠碼的居民蓋上合格標章，並稱要維持三天。引發網友批評稱是蓋豬肉檢疫合格章。（網易）
江蘇無錫市對黃碼轉綠碼的居民蓋上合格標章，並稱要維持三天。引發網友批評稱是蓋豬肉檢疫合格章。（網易）

江蘇無錫6月底爆發疫情，經連日防控後疫情已趨緩，5日網上流傳一張無錫一街道黃碼轉綠碼做完核酸要在手上蓋章，還要保持三天的圖片，引發網友吐槽。當地第一時間否認，並稱這是謠言，未久又出面致歉，將改進防疫工作。

無錫市自6月29日本輪疫情發生以來，全市已進行六輪核酸檢測。當中的「揚名街道」目前有一個高風險、兩個中風險區域，街道下轄12個社區，轄區內共18萬人。

7月5日，網上流傳一張「無錫一街道黃碼轉綠碼做完核酸要在手上蓋章，還要保持三天」的圖片，引發網友熱議與不滿。

網友批評：「這操作，人快成檢疫合格豬肉了」；「這是無錫幹出來的事？大跌眼鏡，揚名街道這次揚名了！」「哪裡有疫情、哪裡就有離譜的事！」「這與腦門刻字的古代刑法相似，都是為了廣而告之，腦殼灌的全是水。」

光明網報導，疑似蓋章單位的江蘇省無錫市梁溪區揚名街道社區衛生服務中心工作人員5日面對媒體查詢時表示，已留意到相關言論，但他們未實施相關措施，此事係謠言。

到了5日晚，無錫市梁溪區揚名街道社區衛生服務中心發佈致歉聲明，聲明稱，工作人員為避免人群聚集，在發放黃碼人員核酸檢測採樣證明過程中方法簡單粗暴，做法欠妥，給居民帶來困擾和不便，向各位居民深表歉意，今後將改進疫情防控工作。

網友則又調侃稱，「剛闢謠說假的，然後就跟著一帖道歉，你闢謠能慢點不？」

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