中國疫情再升溫 長三角近一周多地接連出現疫情

中國長三角多地近期接連傳出本土疫情。圖為安徽合肥街頭設置的便民「核酸採樣屋」。中新社

6月26日以來，中國長三角地區安徽、江蘇、浙江、上海又相繼傳出本土疫情 。其中，安徽省宿州市泗縣疫情最為嚴重，迄今累計確診已逾850例。環球時報前總編輯胡錫進呼籲，各地不要再搞大範圍全域靜態管理，「這個中國最發達地區決不會走回頭路」。

據中國國家衛健委通報，7月3日，中國報告新增本土新冠確診病例41例，分別為安徽29例，江蘇4例，山東4例，上海2例，福建1例，廣東1例。

當天中國還報告新增本土無症狀感染者339例，其中安徽258例，江蘇52例，遼寧9例，福建9例，山東4例，陜西3例，浙江2例，上海1例，四川1例。

安徽省衛健委通報，3日，安徽報告新增的29例確診病例均在宿州市泗縣；當日新增無症狀感染者258例，其中宿州市靈璧縣30例、泗縣227例、埇橋區1例。

安徽省衛健委統計，6月26日至7月3日，安徽本輪疫情累計已有858例感染者。

除安徽外，上海第一財經指出，6月27日以來，長三角地區至少有江蘇徐州、南京、無錫、鹽城、蘇州、淮安，浙江杭州、金華以及上海接連發現本土新冠感染者。

據上海市衛健委今4日上午通報，3日，上海新增本土確診病例2例、無症狀感染者1例，其中2例確診病例在隔離管控中發現。新增1例本土無症狀感染者，居住於普陀區，在常態化核酸檢測 時發現結果異常，隨即被隔離管控。

對於長三角地區多地近期再度出現疫情，環球時報前總編輯胡錫進指出，安徽、江蘇正面臨考驗，希望兩省對付這波疫情雷厲風行的同時不慌不亂，「期待不要搞大範圍全域靜態管理，區域和局部封控的範圍盡量精準，時間長度要合理，要讓科學精神充分占據上風」。

胡錫進呼籲，整體上這波疫情不要對長三角正在進行的經濟復甦造成大的衝擊。他強調，中國的抗疫經驗已經很豐富，北京 最近這波天堂酒吧的疫情來得很猛，但沒有搞區一級的大規模封控，也很快治住了它，希望長三角能在之前多地經驗的基礎上做得更好，他相信「這個中國最發達地區決不會走回頭路」。