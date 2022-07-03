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上海公安數據庫傳遭駭 10億陸民訊息20萬美元網上賣

記者林則宏／綜合報導
駭客在網路論壇放話，要出售上海政府國家警察數據庫。(取材自BreachForums)
駭客在網路論壇放話，要出售上海政府國家警察數據庫。(取材自BreachForums)

上海公安局數據庫疑似發生大規模個人信息洩漏，港媒報導，有駭客在網路論壇放話，要「出售上海政府國家警察數據庫，包含數十億中國公民的信息，包括姓名、身分證及所有犯罪詳情，以20萬美元出售。」若消息屬實，這將是中國有史以來最大規模的數據洩漏，但官方尚未證實消息和回應。

報導指出，6月30日上午8時，帳號名為「ChinaDan」的用戶在某論壇發布消息稱：「上海國家警察數據庫（SHGA.gov.cn）遭到洩漏，數據詳情有10億中國國民居民信息和數十億病例紀錄，包括姓名、地址、出生地、身分證、手機號及所有犯罪/案件詳情。」該用戶還稱，「我以20萬美元的價格出售所有這些數據。」

網傳截圖顯示，數據庫信息包含巨量且詳盡的警情訊息，涉及報案時間、報案人電話、報案人描述的具體事件內容等。例如，「2005年5月9日零時30許，被害人寧某某打110報案稱：其被一男子尾隨至海灣旅遊區供銷社商品房某號門口時，被該男子用手捂住嘴，搶走被害人隨身攜帶的黃色拎包。」

又如，「2018年7月27日，報警人在黃浦某小區，稱有一個一米六的20多歲山東口音女子在上址招嫖，無人望風，不方便指認，請民警到場處理。」

港媒表示，即使微博等社交媒體極力封鎖消息，但仍引發大量關注。有網民呼籲官方回應：「震驚，也不知道真的假的，要假的趕緊闢謠啊！」、「說實話我的信息洩漏與否已經無所謂了，但掌握國家機密的人和科研人員的信息，這要洩漏了，間諜竊聽那簡直不要太容易。」

目前在微博以「上海公安數據」等關鍵字已搜索不到相關訊息。網上有消息稱，上海這次國安數據洩漏總量高達23TB，數據內容為10億中國民眾的個人資料，包括：姓名、性別、年齡、地址、身分證、照片、手機號碼等等，甚至還有幾十億的疫情數據。

去年4月也曾傳出，上海市公安局一個安全數據庫被駭客攻陷。紐約時報當時報導，近700名美國公民被列入中國秘密監視名單，包括政府僱員、學術研究人員和企業高層。

澳洲廣播公司去年3月底報導，上海一安全數據庫遭駭客攻陷，該數據庫包括5,000多名外國人的護照細節和照片，自2017年以來，這些人的信息在前往上海旅遊時被記錄在該數據庫中，當中包括161名澳洲公民。

上海市公安數據庫傳聞遭駭引發關注。（取自上海市公安局微信公眾號）
上海市公安數據庫傳聞遭駭引發關注。（取自上海市公安局微信公眾號）

公安 駭客 警察

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