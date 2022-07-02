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中國軍機取中文名 殲-20稱「威龍」 直升機叫「神雕」

記者陳言喬／即時報導
解放軍軍機的殲-16，中文名稱「潛龍」。（取材自中國軍網）
解放軍軍機的殲-16，中文名稱「潛龍」。（取材自中國軍網）

中國航空工業首次公布軍民機產品品牌命名規則，殲-20、殲-16等戰機中文名稱出爐，戰鬥機由「龍」字輩命名，轟炸機是「神」字輩，直升機是「雕」字輩。殲-20變成了「威龍」，直升機稱為「神雕」。教練機其中一款稱為「雄鷹」，與台灣升級版的經國號戰機同名。

澎湃新聞報導，航空工業官微7月1日發佈消息稱，在航空工業舉辦的品牌與社會責任專題活動中，首次公布了軍民機產品品牌命名規則，並發布了18個品牌系列的各型產品品牌名稱，涵蓋了戰鬥機、轟炸機、運輸機、特種飛機、教練機、直升機、通用飛機和無人機共八大類機種。

根據航空工業發佈的消息，軍機命名如下：

戰鬥機：殲-20（威龍）、殲-16（潛龍）、殲-11（應龍）、殲-10（猛龍）、JF-17（中巴聯合研製，梟龍）、殲-15（飛鯊）。

轟炸機：戰神（轟-6K）、雷神（轟-6N）。

運輸機：鯤鵬（運-20）、麒鵬（運-9）、鴻鵬（運-8）。

預警機：千里眼（空警-500）。

特種機：海雕（運-9反潛機）、雷電（運-9電子戰飛機）。

教練機：獵鷹（教練-10）、山鷹（教練-9）、雄鷹（教練-8）、雛鷹（初教-6）。其中的「雄鷹」與台灣經國號戰機升級版的「翔昇機」同名。

直升機：戰術通用直升機命名為「神雕」，直-8（「神雕」-8）、直-9（「神雕」-9）、直-11（「神雕」-11）、直-20（「神雕」-20）；武裝直升機命名為「霹靂火」系列，直-10命名為霹靂火-10，直-19命名為霹靂火-19。

民機系列包括：「吉祥鳥」系列民用直升機，如AC-313為「吉祥鳥-313」；大型水陸兩棲飛機AG600命名為「鯤龍」，高端型通用飛機命名為「領翔」，普通型通用飛機命名為「領雁」，飛艇和繫留氣球類命名為「祥雲」。另外，民用運輸類飛機仍以「新舟」系列命名，軍民用無人機保留了「翼龍」、「雲影」、「旋戈」三個系列的品牌命名。

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