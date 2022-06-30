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中國6月PMI指數50.2 睽違3個月回升至臨界點以上

記者廖士鋒／即時報導
中國6月PMI指數回升到50以上，扭轉過去三個月的頹勢，但專家指出還是有企業訂單不足的問題。（新華社）
中國6月PMI指數回升到50以上，扭轉過去三個月的頹勢，但專家指出還是有企業訂單不足的問題。（新華社）

中國最新公佈6月的製造業採購經理指數（PMI），顯示已經回升至50.2%，扭轉前三個月的緊縮狀態，但專家指出還是有訂單不足、需求偏弱的問題存在。

據新華社報導，中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會6月30日發布上述數據，中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，6月調查的21個行業中，有13個行業PMI位於擴張區間，製造業景氣面繼續擴大，「積極因素不斷積累」。另外6月新訂單指數為50.4%，高於5月2.2%，也升至擴張區間。

就細項來看，6月高技術製造業和裝備製造業PMI分別為52.8%和52.2%，高於5月2.3%和3.3%。消費品行業PMI為50.9%，高於5月0.7%，消費品行業繼續恢復性增長。而生產經營活動預期指數為55.2%，高於5月1.3%，升至近3個月高點。

趙慶河指出，雖然本月製造業延續恢復態勢，但仍有49.3%的企業反映訂單不足，市場需求偏弱依然是目前製造業面臨的主要問題。同時，出廠價格指數降至46.3%，連續2個月位於收縮區間，部分企業盈利空間受到一定程度擠壓，經營壓力較大

此前中國官方數據顯示，5月PMI為49.6%、4月為47.4%，3月為49.5%。

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