直播一姐薇婭丈夫公司違法 被罰19萬元人民幣

前淘寶帶貨一姐主播薇婭（黃薇）。（騰訊新聞網）

中國前淘寶知名帶貨直播主薇婭 丈夫董海鋒控股超過一半的謙尋文化傳媒有限公司，因違反中國廣告法被罰款19萬元人民幣（約2.8萬美元）。薇婭去年12月被追稅款和罰款共計13.41億元人民幣（約2億美元）。

據紅星新聞報導，謙尋文化傳媒有限公司（簡稱謙尋文化）因違反廣告法，近日被杭州市高新區（濱江）市場監督管理局罰款19萬元。

信用中國網站公佈的信息顯示，2022年3月4日，謙尋文化受委託在指定活動中負責安排主播上播、選品、某淘寶網店的裝修和產品設計、網店鏈接的開通控制等代理服務。

直播過程中謙尋文化對普通食品「某清幽菌固體飲料」進行直播服務引流，並使用了「胃不舒服，消化不好，容易拉肚子的，腸道不是很通暢的，菌群失衡的，家裡人或另一半都可以入手」「養護預防，養護腸胃」「含抗幽門螺旋桿菌的活菌專利」「助於抗幽門螺旋桿菌」「預防幽門螺旋桿菌」「修復腸道屏障」「改善口腔問題」「腹瀉便秘都可以調」等言語內容。

對上述直播內容信息，謙尋文化均未落實登記、審核等制度。根據聯營實際，謙尋文化未收取直播基礎費（坑位費）及其他費用，因此廣告費用無法計算。

報導指出，謙尋文化的違法行為類型為「食品廣告出現與藥品相混淆的用語，直接或者間接地宣傳治療作用，藉助宣傳某些成份的作用明示或者暗示該食品的治療作用；涉及疾病預防、治療功能」。

對此，杭州市高新區（濱江）市場監督管理局責令其停止發佈廣告，並處罰金19萬元。

公開資料顯示，薇婭丈夫董海鋒為謙尋文化法定代表人、執行董事兼總經理，最終受益股份56.6%。

號稱「直播一姐」的薇婭，去年底因涉偷稅漏稅被查處後銷聲匿跡。

多家媒體去年12月報導，浙江省杭州市稅務局稽查局查明，薇婭在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元人民幣，其他少繳稅款0.6億元，對薇婭作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元人民幣。