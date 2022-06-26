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中國今年GDP估增4.7% 盼下半年反彈

記者陳政錄／綜合報導
圖為北京26日一名保安將鐵門關上。北京因疫情部分封控。(美聯社)
圖為北京26日一名保安將鐵門關上。北京因疫情部分封控。(美聯社)

上半年中國經濟受本土疫情、俄烏戰爭等內外情勢影響，中國宏觀經濟論壇（CMF）25日發布報告預測，2022年中國GDP成長率為4.7%，相較於去年的8.1%，大幅放緩3.4個百分點，也未能達成官方今年設定5.5%的成長目標。

據證券時報，由中國人民大學國家發展與戰略研究院、經濟學院和中誠信國際信用評級有限責任公司聯合主辦的CMF季度論壇（2022年中期）於25日在線上舉行，聚焦中國經濟成長和未來走勢。

會上，CMF發布了上半年中國宏觀經濟分析與預測報告。報告估計，上半年中國實際GDP成長率應為2.7%，下半年則有望隨著疫情因素的極大緩和、受抑制的消費和投資需求得到充分釋放、產業鏈供應鏈得到有效恢復等，實現強勁反彈，有望達到6.4%。

報告指出，綜合考慮經濟自身調整和1籃子政策措施的拉動效應，預估2022年全年，中國GDP成長率為4.7%，高於全球（平均）近兩個百分點。另外，考慮到人民幣貶值因素，以美元計價的中國經濟總量占全球比重將基本穩定。

中國全國政協經濟委員會副主任楊偉民坦言，3月以來，中國發生了嚴重程度僅次於2020年年初的第二輪疫情，經濟處在當時以來最困難的時期，「甚至在某些方面比當時還要嚴重」，但他評估，5月主要經濟指標已呈現恢復跡象，下半年若沒有大規模疫情衝擊，經濟恢復步伐將加快。

消費方面，中國人民大學校長劉偉建議，未來仍要把握擴大消費的戰略基點，從供給需求兩方面做好制度安排。他建議，從需求角度，要促進就業、改善資源配置、完善稅收制度、擴大中等收入群體、合理調節房價等；從供給角度，要加強知識產權（智財權）保護，改善市場交易環境等。

中國人民大學經濟研究所聯席所長毛振華則分析，（部分）企業家「躺平」，投資預期下降和信心下降，主來來自五方面原因，包括需求減少、成本上升、民營企業經營環境困難、對三次分配政策方向誤解和政府經濟功能和經濟目標的弱化等。

毛振華建議，要重視大型民營企業的經營環境，並設置好資本的「紅綠燈」，以穩定預期。

疫情 投資 就業

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