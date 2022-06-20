上海出現提款潮 老人凌晨2時漏夜排隊取號

上海全面復工復產後，集中爆發現金需求，各銀行都出現人滿為患現象。（路透）

上海全面復工復產後，集中爆發現金需求，各銀行都出現人滿為患現象，許多老人凌晨2時就排隊取號。中國人民銀行（中國央行）上海總部昨稱，6月上半月，人行加大現金投放，投放總量達去年同期4倍。而儘管中國全面推進復工復產，疫情 及原物料價格上漲仍嚴重影響製造業，對中下游產業的衝擊尤其明顯，中國工信部研究推出「超常規」穩增長政策，加強拉動消費需求，及推動技術改造投資 等。

上海從6月1日起解封，多家銀行出現市民大排長龍的景象。受新冠疫情影響與養老金集中發放，各銀行客戶增多且辦理業務時間變長，部分地區甚至出現當地老年人擔心抽不到號，淩晨就帶著小板凳坐在門口等待的離譜情況，這在金融業相對成熟的上海頗為罕見。

據澎湃新聞，中國央行上海總部表示，已先後三次召開各銀行部門負責人會議，指導銀行採取包括延長營業時間；加大ATM等現金加鈔頻率等舉措，保障民眾現金需求，解決銀行排隊問題。

中國央行上海總部還透露，近期已加大現金調撥投放力度，6月1日至15日的現金供應投放總量，達到去年同期近4倍，保證全市各銀行現金庫存充足。目前本月養老金集中發放高峰已過，相關銀行「排隊長」問題有所緩解。

另據上海證券報，受疫情和原物料價格上漲影響，中國當前製造業上下游利潤 嚴重分化，可能引發投資內生動力不足等問題，進而衝擊「穩經濟」大局。報導引述官方數據，今年4月，中國上游產業利潤占整體製造業利潤總額比重達4成74，創歷史新高，顯示中下游產業利潤比重處於持續被壓縮狀態。

中國工信部召開專家座談會，中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東主張，新一輪穩經濟政策要聚焦供給側，尤其要穩住中下游製造業信心，解決上下游企業帳款逾期、補貼拖欠等問題。博覽財經首席經濟師李宏圖認為，下半年「穩增長」任務艱巨，「超常規」政策應盡快推出。工信部將研究推出「超常規」穩增長政策，內容包括供給側結構性改革、拉動消費需求、加大技術改造投資等。