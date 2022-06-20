西安銀行經理辱罵客戶字眼 微信截圖被製成看板放大廳

西安一銀行經理辱罵客戶字眼，微信截圖被製成看板放在營業大廳內，引發熱議。（上游新聞）

西安一銀行經理辱罵客戶，客戶把辱罵對話截圖製作成看板，擺放到了銀行大廳。近幾日，一張圖片在網上流傳，引發中國網友關注。

20日，據上游新聞報導，多位業主證實該事件確有其事。據業主們表示，其購買樓盤項目因資金監管帳戶出了問題進展緩慢，他們按照程序，反饋訴求給一位姓邵的銀行經理，對方不但沒有處理，還辱罵業主「滾你××」。有業主氣不過，便將微信 聊天截圖製作成看板擺進銀行大廳。

看板上，用醒目的黑體字樣寫著：「平安銀行西安分行金融三部經理邵某剛」。黑體字樣中間則展示了手機 簡訊對話截圖，並抹去了電話號碼中間四位。截圖裡一方說道：「邵總，中午了，您吃好喝好，注意休息，我們購房款的事情咱們一定要聊。紫闕台全體業主盼您身體健康。」另一方回覆說：「滾你××！」

除了上述內容，看板上還有調侃式的語言及誇張字體，並專門「藝術設計」，這張圖片很快引發中國網友關注。

20日，正榮紫闕台多位業主表示，「確有這個事，看板是某位業主自發製作的，並擺放在了銀行的大廳，可這也是無奈之舉，因為我們的訴求沒有得到重視」。

「上周，邵某剛在業主群裡罵業主們，業主就去銀行投訴他了。」業主代表趙先生表示，因為正榮紫闕台資金監管帳戶出了問題，業主們向中國銀監會陝西監管局反映，中國銀監會陝西監管局等搭建平台，指定平安銀行西安分行相關負責人出面協商處理，業主們反饋訴求，結果該項目負責人邵某剛非但沒有處理，還在群裡辱罵業主，業主們很生氣就一起寫了投訴信，清楚地寫明了訴求，並遞交到平安銀行西安分行。

「買房不容易，都是舉全家之力，現在出了問題，業主們都很急，盼望問題早日得到解決。」有業主表示。

據了解，資金監管帳戶又稱為第三方監管，是指買賣雙方的交易資金不直接通過經紀公司，而是由房地產 行政主管部門會同銀行、具有擔保條件的機構在銀行開立的資金監管「專用帳戶」進行劃轉。該帳戶屬於銀行，某種程度上，能防止開發商將項目資金挪作他用，導致項目爛尾的情況出現。

說到正榮紫闕台監管帳戶問題，多位業主表示，該樓盤東區之前預計將於今年年底交房，但今年年初他們發現，項目停工了。

「我們問了施工方，說是沒有錢了才停工，具體讓我們去問開發商，開發商說是資金監管帳戶裡沒有錢。」一位業主表示，自己花幾百萬購買了該樓盤的一處房屋，按照購房合約繳到規定帳戶，現在每個月都要還房貸。看到項目停工，他和其他業主們都很擔心，害怕樓盤爛尾。

「開發商說監管帳戶沒有錢，我們去銀行核對流水後發現，此前匯入頭期款的帳戶並非協議上約定的資金監管帳戶，而是一般帳戶。」業主表示，雖然帳戶名都是西安正傑房地產開發有限公司，但卻是兩個不一樣性質的帳戶。

「帳戶名都是一個公司，為什麼有兩個帳戶？我們的錢進了這個一般帳戶，樓盤東區和西區幾百購房戶資金幾億，現在說資金監管帳戶沒有錢，我們的錢又去了哪裡？」業主們非常不解。