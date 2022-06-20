鍾南山根本未打疫苗、核酸近30天無紀錄？網路平台闢謠

中國醫學專家鍾南山曾公開施打中國國產疫苗的影片。（南山呼吸公眾號影片截圖）

近日，中國微博和推特截圖顯示，有人通過查詢中國工程院院士鍾南山 的身分證號，發現程式顯示其未接種新冠疫苗 。上海網路闢謠平台20日晚上指出，該查詢方式不可靠，未錄入非當地居民的疫苗資訊。

該健康碼查詢程序的截圖顯示，鍾南山核酸檢測 近30天無紀錄，疫苗也顯示未接種。中國網友因此認為，鍾南山一針疫苗也沒打，卻叫中國人民打疫苗。

上海網路闢謠指出，聊天紀錄截圖與北方某地「健康寶」程式的截圖高度相似。而實地測試後發現，該查詢程式僅能查詢居住地或疫苗接種地為本地人士的疫苗接種資料，對非當地人士的查詢不予支持。

早在2021年5月14日，中國官媒人民網公開播放了鍾南山接種疫苗的現場影片。鍾南山在影片中稱：「我最近也接種了國產新冠疫苗，感覺很好。希望大家一起努力，盡快接種疫苗，為國家、為世界，也為個人預防新冠盡一分自己的力量。」

文章指，中國國家衛健委多次指出，新冠病毒疫苗接種對於預防重症、預防死亡有很好的保護作用。所以，符合新冠病毒疫苗接種條件但沒有接種的人群應盡快接種，沒有全程接種的要盡快補種，共築免疫屏障。