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中國將領：打「台灣牌」對中美軍事關係穩定影響非常大

記者林則宏／即時報導
中國國防部長魏鳳和6月10日在新加坡與美國國防部長奧斯丁舉行會談。（取材自中國國防部微信公眾號）
中國國防部長魏鳳和6月10日在新加坡與美國國防部長奧斯丁舉行會談。（取材自中國國防部微信公眾號）

台海情勢持續緊繃，此次香格里拉對話（下簡稱「香會」）中國代表團成員之一的軍事科學院原副院長、解放軍中將何雷接受澎湃新聞專訪時指出，台海問題已成為影響中美軍事關係走向的焦點問題。美方要充分認識台灣問題的敏感性，打「台灣牌」是非常危險的，對中美軍事關係穩定影響是非常大的。

何雷表示，這次香會一個重要成果是大陸國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯丁的首次面對面會談。受美國外交政策、兩國關係和疫情等因素的影響，拜登政府首任防長迄今沒有到中國進行訪問過，但在中國周邊訪問的國家卻不少。

何雷稱，中美兩國防長這次會談原計劃是半小時，結果談了一個小時左右，其中談了台灣、南海和俄烏衝突等重大問題。

何雷指出，現在中美關係是建交以來的低谷期、複雜期和嚴峻期，主要是因為美國無法理性看待中國的發展壯大，戰略上非常焦慮。中美關係處於低谷期，作為中美關係一部分的兩軍關係也處於低谷期。要實現中美軍事關係穩定，最大的挑戰是拜登政府強力推行的「印太戰略」。

他形容，這個戰略的主要目的就是要在亞太地區拉幫結派對抗中國。何雷批評美國為孤立、圍堵、遏制中國，可以說是多管齊下、不遺餘力，在政治、軍事、經濟、文化和科技等多個領域打壓中國，給兩國改善關係造成很大的障礙。

這次香會，魏鳳和多次表達中國對台灣問題的立場。何雷表示，台海問題已成為影響中美軍事關係走向的焦點問題，因為美國將台灣問題視為打壓中國的「王牌」。在香會召開前幾天，美國就宣布新一輪對台軍售，「性質極其惡劣」。

何雷稱，2017年前，美國防長在香會上沒有講過台灣問題，因為台灣問題是中國的內政。2017年時任美國防長馬提斯在香會上首次講了台灣問題後，美國每次香會就會提到台灣問題，因此中國也必須在香會這樣的場合表達中國的立場，闡明人民解放軍的態度。

他認為，若要改善中美軍事關係必需做到以下四點：

一、真正落實中美兩國元首達成的共識：大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，拜登作出的「四不一無意」承諾（不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台灣獨立、無意同中國發生衝突）；

二、中美兩軍溝通協調，美方要做到誠心誠意，誠實誠信，不能「說一套、做一套」；

三、美國不要干涉中國內政，挑釁中國的底線，中國是一個大國，美國政府、美軍頻頻挑釁中國的底線，中國不可能不做出反應；

四、兩軍要加強溝通協調、交流交談、避免誤判、管控分歧和加強危機管控等。

拜登 國防部 解放軍

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