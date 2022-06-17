中國將領：打「台灣牌」對中美軍事關係穩定影響非常大

中國國防部長魏鳳和6月10日在新加坡與美國國防部長奧斯丁舉行會談。（取材自中國國防部微信公眾號）

台海情勢持續緊繃，此次香格里拉對話（下簡稱「香會」）中國代表團成員之一的軍事科學院原副院長、解放軍 中將何雷接受澎湃新聞專訪時指出，台海問題已成為影響中美軍事關係走向的焦點問題。美方要充分認識台灣問題的敏感性，打「台灣牌」是非常危險的，對中美軍事關係穩定影響是非常大的。

何雷表示，這次香會一個重要成果是大陸國防部 長魏鳳和與美國國防部長奧斯丁的首次面對面會談。受美國外交政策、兩國關係和疫情等因素的影響，拜登 政府首任防長迄今沒有到中國進行訪問過，但在中國周邊訪問的國家卻不少。

何雷稱，中美兩國防長這次會談原計劃是半小時，結果談了一個小時左右，其中談了台灣、南海和俄烏衝突等重大問題。

何雷指出，現在中美關係是建交以來的低谷期、複雜期和嚴峻期，主要是因為美國無法理性看待中國的發展壯大，戰略上非常焦慮。中美關係處於低谷期，作為中美關係一部分的兩軍關係也處於低谷期。要實現中美軍事關係穩定，最大的挑戰是拜登政府強力推行的「印太戰略」。

他形容，這個戰略的主要目的就是要在亞太地區拉幫結派對抗中國。何雷批評美國為孤立、圍堵、遏制中國，可以說是多管齊下、不遺餘力，在政治、軍事、經濟、文化和科技等多個領域打壓中國，給兩國改善關係造成很大的障礙。

這次香會，魏鳳和多次表達中國對台灣問題的立場。何雷表示，台海問題已成為影響中美軍事關係走向的焦點問題，因為美國將台灣問題視為打壓中國的「王牌」。在香會召開前幾天，美國就宣布新一輪對台軍售，「性質極其惡劣」。

何雷稱，2017年前，美國防長在香會上沒有講過台灣問題，因為台灣問題是中國的內政。2017年時任美國防長馬提斯在香會上首次講了台灣問題後，美國每次香會就會提到台灣問題，因此中國也必須在香會這樣的場合表達中國的立場，闡明人民解放軍的態度。

他認為，若要改善中美軍事關係必需做到以下四點：

一、真正落實中美兩國元首達成的共識：大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，拜登作出的「四不一無意」承諾（不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台灣獨立、無意同中國發生衝突）；

二、中美兩軍溝通協調，美方要做到誠心誠意，誠實誠信，不能「說一套、做一套」；

三、美國不要干涉中國內政，挑釁中國的底線，中國是一個大國，美國政府、美軍頻頻挑釁中國的底線，中國不可能不做出反應；

四、兩軍要加強溝通協調、交流交談、避免誤判、管控分歧和加強危機管控等。