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與習通話 普亭：反對任何勢力藉台灣問題干涉中國內政

記者羅印冲／即時報導
中國國家主席習近平。新華社
中國國家主席習近平。新華社

中國國家主席習近平6月15日下午與俄羅斯總統普亭通電話。據央視報導，普亭表示，反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政。雙方並就烏克蘭問題交換意見，習近平強調，各方應以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決。

據央視報導，習近平指出，今年以來，面對全球性動盪變革，中俄關係保持良好發展勢頭。兩國經貿合作穩步推進，黑河-布拉戈維申斯克公路橋實現通車，打通一條兩國互聯互通的新通道。中方願同俄方推動雙邊務實合作行穩致遠。

習近平稱，「中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持」，密切兩國戰略協作，加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調，促進新興市場國家和發展中國家團結合作，推動國際秩序和全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

據報導，普亭表示，在習近平堅強領導下，中國取得卓越發展成就，俄方表示衷心祝賀。今年以來，俄中務實合作穩步發展。俄方支持中方提出的全球安全倡議，「反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政」，願同中方加強多邊協作，為推動世界多極化和建立更加公正合理的國際秩序作出建設性努力。

報導指，雙方並就烏克蘭問題交換意見。習近平強調，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定。各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決。中方願繼續為此發揮應有作用。

習近平 烏克蘭 普亭

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