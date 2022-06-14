北京下起大冰雹 汽車擋風玻璃被砸破 有人受傷

北京下起如雞蛋般大的冰雹。（取材自微信百家號）

北京 前天12日午後至晚間降下大冰雹，有人頭部被打到紅腫受傷，不少汽車 擋風玻璃被砸破，許多人都稱很久沒見過像雞蛋 大的冰雹了。

網路傳出的視頻顯示，除汽車的擋風玻璃被冰雹砸破，一名男子還展示他被冰雹砸到紅腫的頭頂。

科技日報報導，12日18時前後，北京密雲、延慶等地遭遇強對流侵襲，其中密雲出現如雞蛋大小的冰雹，所幸在氣象局提前預警下絕大多數居民都窗門緊閉。

一些市民還拍到，密密麻麻的冰雹落在窗戶上，發出清脆的響聲，有的地方地面上覆蓋了厚厚的一層。

報導稱，冰雹的體積越大，下降的速度越快，以一顆雞蛋大小的冰雹為例，從1000米的高空迅速降落，其速度可以達到每秒15米，高的時候可達30米。

就像人拿起一顆雞蛋大小的石頭，一人用盡全力向另一個人砸去，一不小心砸中頭，不是一顆窟窿，就是腦震盪。如果不小心砸到關鍵部位，可能會直接引起死亡。

一般來說，冰雹持續的時間較短，多為2至10分鐘，最高紀錄時間是45分鐘。冰雹來臨，一定要就近躲避，避免被冰雹砸傷。

報導還科普解釋說，冰雹是強對流天氣的一種。夏季炎熱，地面溫度不斷升高，地表水會隨著溫度發生氣化，汽化後的水會升入空中。空中水蒸氣不斷聚集，形成雲。雲層中水蒸氣在雲移動過程中與冷空氣相遇，雲層中的水蒸氣凝結，因為條件不同形成冰或者雪。

冰雹的形成就是因為雲層中大量的小冰晶聚集，超過了一定界限，雲無法承受其重量，從雲層掉落。