香港一學校學生被要求提前隔離 習近平可能於七一訪港

香港一所學校要求部分學生在飯店隔離一周，以歡迎在7月1日香港回歸中國25周年紀念日到訪的政要。（新華社）

香港 一所學校要求部分學生在飯店隔離一周，以歡迎在7月1日「香港回歸中國25周年」紀念日到訪的政要。彭博社分析，這可能預示中國國家主席習近平 「七一」將訪港。

據香港明報報導，香港教育 工作者聯會黃楚標學校昨日發出通告，指出該校學生榮獲港府通知，學生有機會參與接送機儀式；疫情關係，參與學生將由教師陪同下於飯店隔離7天，期間會以視訊會議軟體Zoom形式上課。通告上，更形容「這項活動實屬一項難得的光榮任務，敬希家長鼓勵學生參與」。參與學生須完成接種兩劑疫苗並超過14天等。

通告並指出，包括6月30日在機場歡迎，以及第二天的歡送活動，所有餐飲、交通和檢疫費用將由香港政府支付。

香港教育工作者聯會黃楚標學校校長黃錦良表示，一切安排及詳情尚待港府公布，現階段談細節是言之過早，發通告是先了解家長意願，做內部意向調查，之後才可安排。他認為，適逢今年「香港回歸25周年」，按照過去經驗，如果今年有領導人來港也是正常不過的事。

彭博社報導，一些香港媒體和政界人士預期，自從2020年1月以來沒有離開過中國的習近平「七一」將訪問香港，出席新一任港府的就職典禮，並發表「香港回歸中國25周年」紀念演講。

據了解，2017年「香港回歸20周年」，習近平訪港三天，當年習近平6月29日抵港，除了時任特首梁振英和候任特首林鄭月娥及一眾官員到場迎接，還有大批身穿體育服的學生揮動五星旗、香港區旗迎接，習近平在停機坪上發表講話。